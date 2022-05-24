Глава ГУР розповів, хто в елітах РФ підтримує війну, а хто проти

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що військові та співробітники спецслужб у Росії підтримують війну в Україні, а російський бізнес виступає проти війни. Про це Буданов сказав в інтерв'ю "Українській правді".

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За його словами, більшість російських військових виступають за війну. Однак вони не дуже хочуть продовжувати бойові дії з огляду на те, які значні втрати вони зазнають. Також за війну в Україні виступають працівники російських спецслужб.

"Певна кількість із них(співробітників російських спецслужб, - Delo.ua) спочатку виступала за цю "операцію" для того, щоб приховати величезні витрати, що йшли багато років на формування тут, скажімо так, проросійськи налаштованих людей. Все це були значні кошти. Щоб приховати свої провали, вони також виступали за початок бойових дій. Війна все спише, як кажуть, і ніхто не зможе зрозуміти, чи було підпілля російське, чи не було і так далі", - сказав Буданов.

Глава ГУР зазначив, що співробітники російських спецслужб вірили в те, що російська армія за три дні захопить Київ, а за десять днів взагалі закінчить всю військову операцію в Україні.

При цьому Буданов сказав, що російський бізнес ясно розуміє втрати через війну в Україні, виступає проти неї і хоче припинити війну.

"Вони (російський бізнес, — Delo.ua) втрачають гроші, а це величезні гроші. Тому вони виступають проти. Проте відкрито вони не наважуються про це говорити саме Путіну. Між собою такі розмови ведуться. Такі розмови йдуть навіть між бізнесом і силовиками, між бізнесом та політиками. Це все є", - сказав глава ГУР.

Нагадаємо, Буданов прогнозує, що до кінця 2022 року закінчиться активна фаза війни і українські війська зайдуть на територію окупованого Росією Криму.