Нідерланди розглядають питання постачання в Україну тяжчого озброєння

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що країна розглядає питання постачання Україні важчого озброєння, поряд із Бельгією, Німеччиною та Великою Британією.

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Про це він написав у Twitter після телефонної розмови із президентом України Володимиром Зеленським.

«Нідерланди оцінюють, чи можуть вони приєднатися до Німеччини, Бельгії та Великої Британії, щоб постачати важче озброєння. І ми відправляємо в Україну слідчо-криміналістичну групу для збирання доказів для розслідування військових злочинів та кримінального провадження», - написав Рютте.

Президент України, у свою чергу, зазначив, що з Рютте вони обговорили питання дипломатії та притягнення до відповідальності військових злочинців.

"Розповів йому про перебіг бойових дій, обговорив з ним способи притягнення до відповідальності військових злочинців та дипломатичні питання, що становлять взаємний інтерес", - додав Зеленський.

I maintain a constant dialogue with 🇳🇱 Prime Minister @MinPres. Told him about the course of hostilities, discussed ways to prosecute war criminals and diplomatic issues of common interest. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 4, 2022

Нагадаємо, раніше вже стало відомо, що в Україну прибуде група судово-медичних експертів, щоб зібрати докази військових злочинів у рамках розслідування, яке розпочато Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.