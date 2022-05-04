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Нідерланди розглядають питання постачання в Україну тяжчого озброєння
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що країна розглядає питання постачання Україні важчого озброєння, поряд із Бельгією, Німеччиною та Великою Британією.
Про це він написав у Twitter після телефонної розмови із президентом України Володимиром Зеленським.
«Нідерланди оцінюють, чи можуть вони приєднатися до Німеччини, Бельгії та Великої Британії, щоб постачати важче озброєння. І ми відправляємо в Україну слідчо-криміналістичну групу для збирання доказів для розслідування військових злочинів та кримінального провадження», - написав Рютте.
Президент України, у свою чергу, зазначив, що з Рютте вони обговорили питання дипломатії та притягнення до відповідальності військових злочинців.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Розповів йому про перебіг бойових дій, обговорив з ним способи притягнення до відповідальності військових злочинців та дипломатичні питання, що становлять взаємний інтерес", - додав Зеленський.
Нагадаємо, раніше вже стало відомо, що в Україну прибуде група судово-медичних експертів, щоб зібрати докази військових злочинів у рамках розслідування, яке розпочато Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.