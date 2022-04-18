Парламент Італії схвалив постачання зброї Україні. Про це прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі повідомив в інтерв'ю виданню Corriere della Sera.

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"Рішення про відправку зброї було прийнято в парламенті практично одноголосно. Умови питання зрозумілі: з одного боку, є народ, який зазнав нападу, з іншого боку - армія агресора", - сказав Драгі.

Драгі додав, що санкції проти Росії необхідні, щоб послабити агресора, але не можуть зупинити війська у короткостроковій перспективі. Тож українцям треба допомагати зброєю.

"Не зробити цього було б рівнозначно тому, щоб сказати їм: здайтеся, приймайте рабство та підпорядкування — повідомлення, яке суперечить нашим європейським цінностям солідарності. Натомість ми хочемо дозволити українцям захищати себе", – сказав прем'єр Італії.

Також Драгі зазначив, що спочатку вважав ймовірним швидку перемогу Росії, але тепер немає жодних ознак того, що український народ зможе прийняти російську окупацію.

Нагадаємо, канцлер ФРН Олаф Шольц має намір збільшити військовий бюджет Німеччини на 2 млрд євро, і більшість цих грошей підуть на допомогу Україні.