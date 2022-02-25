Ситуація на фронтах: Найбільш небезпека на північному заході від Києва, а на Чернігівщині, Сумщині й біля Харкова противник зупинен – Арестович, ОП

Найбільша небезпека спостерігається на північному заході від Києва, повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

В напрямку Димер – Іванків тривають бої біля населених пунктів Гостомель, Ворзель, Буча. Російські війська пробують наступати. Наші механізовані частини виставили заслін. Знищено декілька вертольотів противника і щонайменше одну колону бойової техніки.

Арестович закликав киян записуватися до територіальної оборони (ТрО).

На Чернігівському напрямку українські війська зупинили наступ противника. Зараз активні бойові дії там не ведуться. Ворог накопичує резерви.

У Сумській області противник також готується до подальшого наступу.

Біля Харкова українські захисники зранку зупинили ще одну спробу наступу. Місто під контролем України.

У зоні проведення ООС відбуваються артилерійські дуелі та працюють ДРГ.

У Мелітополі на околицях міста є російські війська, які прийшли з Криму. Іншу частину утримують українські військові, які не дають просуватися далі в бік Маріуполя.

Біля Херсона російські війська намагаються перейти Дніпро після того, як був знищений Антонівський міст. Українські сили тримають оборону.

Зранку було декілька повітряних ударів, зокрема по Києву. Українські сили ППО збили дві крилаті ракети й один літак типу Су-27.

Було завдано авіаударів по місту Рівному, по аеродрому Білої Церкви і по Василькову на Київщині. Кількість ударів зменшується, що вказує на те, що запаси ракет у противника закінчуються, зауважив радник керівника Офісу президента.