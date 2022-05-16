FAVBET Tech запускає Рейтинг розмірів гідності президентів

FAVBET Tech спільно з івент-агентством S*EVENT Сергія Неклеви розробили та запустила Рейтинг розмірів гідності президентів - bigballs.in.ua . Головна мета проекту – збирання коштів на підтримку України.

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Вранці 24 лютого Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну. Завдяки спротиву української армії та сил самооборони, з першого дня агресії російська армія зазнає значних втрат у живій силі і техніці. Немає жодних сумнівів у неминучості нашої перемоги, адже вона вже є у нашій силі та єдності.

Західні партнери запевняють Україну у своїй підтримці та готові направляти допомогу. Та наскільки великий розмір гідності у їхніх президентів? Цим питанням зацікавився Сергій Неклева: "У цього хлопця сталеві яйця – говорили з кожної праски, чомусь захотілося зафіксувати золотий стандарт та дізнатися "ваги" решти президентів".

Ідею підтримали в FAVBET Tech – компанія-розробник програмного забезпечення, яка понад 20 років створює продукти для ігор та розваг.

Останні політичні події надихнули на створення рейтингу у жанрі політичної карикатури. Через інформативно-викривлений образ вдалося зобразити ключових лідерів світу та привернути увагу до Володимира Зеленського, який у воєнний час показує найбільшу гідність.

СЕО FAVBET Tech Артем Скрипник наголошує: "Особисто для мене цензури не існує. Свобода вираження думки в карикатурі набагато більша. Основне завдання політичної карикатури – критикувати, а не створювати візуальні прикраси до подій. Через карикатури нам вдалося показати, хто насправді є лідером, а хто – лише робить вигляд".

Днями Володимир Зеленський оголосив про запуск глобальної ініціативи United 24. Головна мета проєкту – збір коштів на підтримку України. Кожен відвідувач сайту bigballs.in.ua може зробити донейт в один клік із будь-якої країни світу.

Незважаючи на гумористичний підхід до одиниці виміру, організатори сподіваються на серйозне ставлення до результатів голосування.