Минулої доби в Україну з Польщі повернулася рекордна кількість українців

9 квітня в Україну з Польщі повернулася рекордна кількість українських громадян – перетнули кордон близько 23 тисяч українців.

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Минулої доби, 9 квітня, Рекордна кількість українців повернулася додому з Польщі за минулу добу, 9 квітня, - близько 23 тисяч громадян. Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій із посиланням на Прикордонну службу Польщі.

"Це найбільша кількість в'їзду в Україну з початку війни 24 лютого, і цифра продовжує зростати", - наголосили в ЦБК.

Раніше, 6 квітня, соціологічна група "Рейтинг" опублікувала результати опитування, за якими українці активно починають повертатися на свої довоєнні робочі місця. Так серед тих, хто мав роботу до 24 лютого, продовжують працювати 58%.

Нагадаємо, що в період з 24 лютого до Польщі з України виїхало вже 2,5 мільйона людей, повідомляє Прикордонна служба Польщі Водночас із Польщі в Україну виїхало за цей період 471 тисяча людей.