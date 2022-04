На варті продовольчого захисту

24 лютого ми почали жити по-новому і всі ми почали робити щось для захисту своєї країни. Хтось пішов на фронт, хтось залишився вдома на захисті своєї родини. З'явилось багато людей, які стали важливим ланцюгом між тилом і фронтом - їх ім'я - волонтери.

Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.

Наразі, дуже багато напрямків волонтерської діяльності. Хтось шукає ліки, хтось - військове обладнання. Сьогодні ми розповімо про тих, хто забезпечує первинну потребу людей - харчування.

З самого першого дня російського нападу, в столиці працює "Центр Продовольчого Захисту" - об'єднання кафе і ресторанів, які не знайшли нічого важливішого в ці часи, ніж годувати людей, які потребують допомоги.

Наразі ця волонтерська організація зібрала навколо себе: 20 кафе і ресторанів, понад 100 фахівців, серед яких - власники закладів, кухарі, водії, маркетологи і піарники. Організація має своїх представників в громадах Франції, Італії, Іспанії, Литви і Австралії. Дуже багато людей допомагають організації шукати продукти, пальне, обладнання, грошове забезпечення.

Кожен день організація робить понад 15 000 порцій готової їжі для ЗСУ, територіальної оборони, дитячих будинків і будинків для людей похилого віку. Крім того, більше 100 сімей щодня отримують допомогу у вигляді харчових наборів.

"Сьогодні ми відчуваємо велику підтримку від нашого народу, від Європи - все працює, як один організм", - розповідає керівник "Центру Продовольчого Захисту", Олександр Кравченко. Він - юрист за фахом, який має понад 15-річний досвід керування різними проєктами. 2 роки тому, Олександр започаткував свій власний проєкт з виробництва напівфабрикатів преміум-класу. Тому, його вимоги до партнерів-волонтерів - не просто годувати нужденних, а годувати смачно!

"Українці варті того, щоб наші традиції в харчуванні були збережені навіть у військовий час", - впевнений Олександр. - "Ми зробимо все, щоб наші люди не вмирали від голоду. Нам вистачає гибелі наших побратимів на фронті. Тому, робимо все, щоб про нас знали і могли звертатись по допомогу. Головне - отримати її вчасно!"

Волонтери "Центру Продовольчого Захисту" потребують вашої допомоги:

продукти харчування

пальне

харчове обладнання

розповсюдження інформації

Для підтримки грошима - можете обрати будь-який зручний спосіб:

Карта Приватбанк: 5363542017000119

Кравченко Олександр



Для безготівкових переказів:

Найменування отримувача:

ФОП Кравченко Олександр Ілліч

Код отримувача: 2876912631

Рахунок в форматі відповідно до стандарту IBAN:

UA573052990000026000026224001

Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"



Реквізити SWIFT доларової картки

Beneficiary (Бенефіціар)

IBAN: UA843220010000026201326543313

Account No: 26201326543313

Receiver: KRAVCHENKO OLEKSANDR,

01001, Ukraine, c. Kyiv, ave. Volodymyra Maiakovskoho, build. 26B, fl. 175

Account with Institution (Банк Бенефіціара)

Bank: JSC UNIVERSAL BANK

City: KYIV, UKRAINE

Swift code: UNJSUAUKXXX

Details of payment: help to relative



Реквізити SWIFT єврової картки

Beneficiary (Бенефіціар)

IBAN: UA213220010000026205326540334

Account No: 26205326540334

Receiver: KRAVCHENKO OLEKSANDR,

01001, Ukraine, c. Kyiv, ave. Volodymyra Maiakovskoho, build. 26B, fl. 175

Account with Institution (Банк Бенефіціара)

Bank: JSC UNIVERSAL BANK

City: KYIV, UKRAINE

Swift code: UNJSUAUKXXX

Details of payment: help to relative



Контакт керівника: +380681188131, +380639352908

Facebook https://www.facebook.com/centrprodzahystu/