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- Категорія
- Суспільство
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На варті продовольчого захисту
24 лютого ми почали жити по-новому і всі ми почали робити щось для захисту своєї країни. Хтось пішов на фронт, хтось залишився вдома на захисті своєї родини. З'явилось багато людей, які стали важливим ланцюгом між тилом і фронтом - їх ім'я - волонтери.
Наразі, дуже багато напрямків волонтерської діяльності. Хтось шукає ліки, хтось - військове обладнання. Сьогодні ми розповімо про тих, хто забезпечує первинну потребу людей - харчування.
З самого першого дня російського нападу, в столиці працює "Центр Продовольчого Захисту" - об'єднання кафе і ресторанів, які не знайшли нічого важливішого в ці часи, ніж годувати людей, які потребують допомоги.
Наразі ця волонтерська організація зібрала навколо себе: 20 кафе і ресторанів, понад 100 фахівців, серед яких - власники закладів, кухарі, водії, маркетологи і піарники. Організація має своїх представників в громадах Франції, Італії, Іспанії, Литви і Австралії. Дуже багато людей допомагають організації шукати продукти, пальне, обладнання, грошове забезпечення.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Кожен день організація робить понад 15 000 порцій готової їжі для ЗСУ, територіальної оборони, дитячих будинків і будинків для людей похилого віку. Крім того, більше 100 сімей щодня отримують допомогу у вигляді харчових наборів.
"Сьогодні ми відчуваємо велику підтримку від нашого народу, від Європи - все працює, як один організм", - розповідає керівник "Центру Продовольчого Захисту", Олександр Кравченко. Він - юрист за фахом, який має понад 15-річний досвід керування різними проєктами. 2 роки тому, Олександр започаткував свій власний проєкт з виробництва напівфабрикатів преміум-класу. Тому, його вимоги до партнерів-волонтерів - не просто годувати нужденних, а годувати смачно!
"Українці варті того, щоб наші традиції в харчуванні були збережені навіть у військовий час", - впевнений Олександр. - "Ми зробимо все, щоб наші люди не вмирали від голоду. Нам вистачає гибелі наших побратимів на фронті. Тому, робимо все, щоб про нас знали і могли звертатись по допомогу. Головне - отримати її вчасно!"
Волонтери "Центру Продовольчого Захисту" потребують вашої допомоги:
- продукти харчування
- пальне
- харчове обладнання
- розповсюдження інформації
- Для підтримки грошима - можете обрати будь-який зручний спосіб:
Карта Приватбанк: 5363542017000119
Кравченко Олександр
Для безготівкових переказів:
Найменування отримувача:
ФОП Кравченко Олександр Ілліч
Код отримувача: 2876912631
Рахунок в форматі відповідно до стандарту IBAN:
UA573052990000026000026224001
Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Реквізити SWIFT доларової картки
Beneficiary (Бенефіціар)
IBAN: UA843220010000026201326543313
Account No: 26201326543313
Receiver: KRAVCHENKO OLEKSANDR,
01001, Ukraine, c. Kyiv, ave. Volodymyra Maiakovskoho, build. 26B, fl. 175
Account with Institution (Банк Бенефіціара)
Bank: JSC UNIVERSAL BANK
City: KYIV, UKRAINE
Swift code: UNJSUAUKXXX
Details of payment: help to relative
Реквізити SWIFT єврової картки
Beneficiary (Бенефіціар)
IBAN: UA213220010000026205326540334
Account No: 26205326540334
Receiver: KRAVCHENKO OLEKSANDR,
01001, Ukraine, c. Kyiv, ave. Volodymyra Maiakovskoho, build. 26B, fl. 175
Account with Institution (Банк Бенефіціара)
Bank: JSC UNIVERSAL BANK
City: KYIV, UKRAINE
Swift code: UNJSUAUKXXX
Details of payment: help to relative
Контакт керівника: +380681188131, +380639352908
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