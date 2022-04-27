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Харків‘яни отримали гуманітарну допомогу від Фонду Вадима Новинського

Харків‘яни отримали гуманітарну допомогу від Фонду Вадима Новинського

27 квітня до Харкова було доставлено 43 тони благодійної допомоги від Фонду Вадима Новинського "На честь Покрови Пресвятої Богородиці". Серед доставлених вантажів - дитяче харчування для різного віку, крупи, рибні, м'ясні та овочеві консерви, макарони, борошно, цукор, олія, згущене молоко, а також готові обіди. Гуманітарний вантаж прийняв керуючий Харківською єпархією Української Православної Церкви, митрополит Харківський та Богодухівський Онуфрій.

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"Ця благодійна допомога буде роздана харків'янам, які проживають у районах Харкова та Харківської області, найбільш постраждалим від бойових дій, жителям, які ховаються в бомбосховищах та станціях метро, захисникам України, пораненим, багатодітним сім'ям та всім нужденним", - зауважив директор Фонду Дмитро Сергєєв.

Фото 2 — Харків‘яни отримали гуманітарну допомогу від Фонду Вадима Новинського

Фонд "На честь Покрови Пресвятої Богородиці" вже передав мешканцям майже зруйнованих Чернігова, Харкова, Маріуполя, Бучі й Ірпеня та містам, які приймають біженців продуктів на суму  47 млн грн, медикаментів та медичного обладнання на суму більше 67 млн грн.  

Фото 3 — Харків‘яни отримали гуманітарну допомогу від Фонду Вадима Новинського

Загальна фінансова підтримка України від бізнесів Смарт-холдінга та Фонду Вадима Новинського вже склала понад 205 млн грн.