Харків‘яни отримали гуманітарну допомогу від Фонду Вадима Новинського

27 квітня до Харкова було доставлено 43 тони благодійної допомоги від Фонду Вадима Новинського "На честь Покрови Пресвятої Богородиці". Серед доставлених вантажів - дитяче харчування для різного віку, крупи, рибні, м'ясні та овочеві консерви, макарони, борошно, цукор, олія, згущене молоко, а також готові обіди. Гуманітарний вантаж прийняв керуючий Харківською єпархією Української Православної Церкви, митрополит Харківський та Богодухівський Онуфрій.

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"Ця благодійна допомога буде роздана харків'янам, які проживають у районах Харкова та Харківської області, найбільш постраждалим від бойових дій, жителям, які ховаються в бомбосховищах та станціях метро, захисникам України, пораненим, багатодітним сім'ям та всім нужденним", - зауважив директор Фонду Дмитро Сергєєв.

Фонд "На честь Покрови Пресвятої Богородиці" вже передав мешканцям майже зруйнованих Чернігова, Харкова, Маріуполя, Бучі й Ірпеня та містам, які приймають біженців продуктів на суму 47 млн грн, медикаментів та медичного обладнання на суму більше 67 млн грн.

Загальна фінансова підтримка України від бізнесів Смарт-холдінга та Фонду Вадима Новинського вже склала понад 205 млн грн.