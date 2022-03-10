З початку вторгнення Росії в Україну загинула вже 71 дитина, ще понад 100 поранено

За два тижні з початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну, загинула 71 дитина, ще понад сотню поранено.

Про це повідомила уповноважена Верховна Рада України Людмила Денісова.

"Станом на 11:00 10 березня 2022 року з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинула 71 дитина та отримали поранення понад 100 дітей", — написала Денисова.

За її словами, у місті Малин Житомирської області авіаударом зруйновано сім приватних будинків, п'ятеро людей загинули, у тому числі троє дітей (п'ятирічна дівчинка та двоє дітей 2021 року народження).

16-річний хлопець загинув під час обстрілу ринку у селищі Жуковський Харківської області.

Також вона підтвердила, що вночі внаслідок чергового артилерійського обстрілу у селі Слобожанське Харківської області ворожий снаряд потрапив до приватного житлового будинку. Під завалами загинуло дві жінки та двоє дітей.

В Ірпені Київської області 10-річна дівчинка отримала наскрізне уламкове поранення і зараз перебуває в лікарні у тяжкому стані, додала Денисова.

Нагадаємо, що в обложеному Маріуполі під завалами будинку від зневоднення померла шестирічна дівчинка.

Також російська армія завдала авіаудару по дитячій лікарні та пологовому будинку в Маріуполі. Загинуло троє людей, серед них дитина.