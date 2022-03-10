- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
З початку вторгнення Росії в Україну загинула вже 71 дитина, ще понад 100 поранено
За два тижні з початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну, загинула 71 дитина, ще понад сотню поранено.
Про це повідомила уповноважена Верховна Рада України Людмила Денісова.
"Станом на 11:00 10 березня 2022 року з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинула 71 дитина та отримали поранення понад 100 дітей", — написала Денисова.
За її словами, у місті Малин Житомирської області авіаударом зруйновано сім приватних будинків, п'ятеро людей загинули, у тому числі троє дітей (п'ятирічна дівчинка та двоє дітей 2021 року народження).Підписуйтеся на наш YouTube канал
16-річний хлопець загинув під час обстрілу ринку у селищі Жуковський Харківської області.
Також вона підтвердила, що вночі внаслідок чергового артилерійського обстрілу у селі Слобожанське Харківської області ворожий снаряд потрапив до приватного житлового будинку. Під завалами загинуло дві жінки та двоє дітей.
В Ірпені Київської області 10-річна дівчинка отримала наскрізне уламкове поранення і зараз перебуває в лікарні у тяжкому стані, додала Денисова.
Нагадаємо, що в обложеному Маріуполі під завалами будинку від зневоднення померла шестирічна дівчинка.
Також російська армія завдала авіаудару по дитячій лікарні та пологовому будинку в Маріуполі. Загинуло троє людей, серед них дитина.