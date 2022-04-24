Потерпілим у війні мешканцям київської області дають телефони - проект "Зв'язок надії"

Волонтери проекту "Зв'язок Надії" передали мобільні телефони постраждалим мешканцям Київської області. Вдалося забезпечити ними близько 600 людей, які втратили зв'язок із близькими через втрачені телефони.

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У Бородянці Київської області відбулася акція «Зв'язок Надії», в результаті якої люди похилого віку, які залишилися без зв'язку через дії окупантів на їхніх територіях, змогли отримати мобільні телефони від українських громадян.

В рамках акції небайдужі українські громадяни передавали за допомогою сервісу Укрпошти свої мобільні телефони в робочому стані, якими вони вже не користуються, і це дало змогу забезпечити близько ними 600 людей, які втратили зв'язок із близькими через втрачені телефони.

Акція "Зв'язок Надії" продовжується. Щоб передати українцям, що потребують зв'язку, необхідно:

відвідати будь-яке відділення Укрпошти;

оформити поштове відправлення телефону, обов'язково зазначити, що телефон надсилається в рамках акції «Зв'язок надії» на адресу: Фонд "Лазар", пров. Памви Беринди, 6, м. Київ, Україна, 01015 тел.+38 044 390 67 71;

сплатити поштове відправлення відповідно до поштових тарифів.

Організатори акції наголошують - телефон може бути навіть кнопковим, але обов'язково у робочому стані. Також у нього має бути справна батарея та зарядний пристрій.

Нагадаємо, 13 квітня "Київстар" запустив SMS-повідомлення про появу в зоні доступу абонента, з яким зник зв'язок. Щоб отримати повідомлення про появу абонента в мережі, необхідно надіслати на його номер SMS-повідомлення зі спецкодом *D# та будь-яким текстовим повідомленням. Новий _ сервіс має пролонговану дію: заявка залишається активною протягом п'яти днів. Якщо за цей час абонент не виходить на зв'язок, оператор повідомить про це та запропонує повторно надіслати запит.