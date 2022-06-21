Як бренду залишатись в етері під час війни: лекція маркетинг-директорки MEGOGO

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Проєкт MMR Edu створений для тих, хто хоче вчитися, хто шукає відповіді на свої запитання, хто почав стратегічні зміни і не знає, яким шляхом рухатися. Ми залучаємо найкращих фахівців своєї справи, аби вони ділилися своїм досвідом та інсайтами.

Лекція Валерії Толочиної, маркетинг-директорки MEGOGO, відбудеться 1 липня об 11:00. Радимо скористатися цією можливістю, аби задати практичні питання та отримати дієві поради фахівця.

ТЕМА: Як бренду залишатись в етері під час війни: досвід MEGOGO

Валерія говоритиме про:

особливості комунікації під час війни: про що кричати, а де помовчати;

проєкти, що допомагають суспільству, та партнерства: чому слід об’єднуватись, і як це впливає на бізнес-результати;

як не втрачати аудиторію та запускати нові продукти в найскладніші часи.

Доступ до лекції за донатом.

Реєстрація за посиланням.

Отримати доступ до попередніх лекцій Оксани Коваль про діджитал під час війни та Олени Дерев’янко про трансформацію системи управління бізнесом у нових реаліях можна тут і тут.