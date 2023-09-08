Станом на перший тиждень вересня аграрії України намолотили понад 33,7 млн тонн нового врожаю, з яких 29 млн 309 тис. тонн – зернові культури. Збирання зернових та зернобобових культур було проведено на площі 6697 тис. га, середня врожайність становить 43,9 ц/га.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.

Згідно з повідомленням, на сьогодні в Україні було зібрано 22 149 тис. тонн пшениці, 5 822 тис. тонн ячменю, 386,5 тис. тонн гороху, 2 тис. тонн кукурудзи, 63,3 тис. тонн гречки, 79,4 тис. тонн проса.

Також було оброблено 271 тис. гектарів інших зернових та зернобобових культур, що призвело до намолочення 807,2 тис. тонн продукції.

Повідомляється, що сільгосптоваровиробники Одещини намолотили вже понад 3 млн тонн зерна, Вінниччини, Дніпропетровщини, Кіровоградщини — більше 2 млн тонн зерна. Найвища урожайність зернових та зернобобових культур на Хмельниччині – 64,1 ц/га.

Окрім цього, аграрії зібрали 4, 353 тис. тонн, олійних культур з яких:

насіння ріпаку - 3 999,5 тис. тонн. Аграрії 18 областей закінчили збирання ріпаку;

насіння соняшника - 199,3 тис. тонн;с

сої зібрано 154,1 тис. тонн;

цукрових буряків зібрано 116 тис. тонн.

Загалом, за прогнозами Мінагрополітики, цьогорічний урожай зернових і зернобобових культур в Україні може становити близько 80 млн тонн, що на 30% більше, ніж торік.

Нагадаємо, станом на 14 липня в Україні було зібрано понад 2 млн 160 тис. тонн зерна нового врожаю на площі 643,8 тис. га.

Джерело фото: ua.depositphotos.com