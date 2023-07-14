В Україні намолочено понад 2 млн тонн нового врожаю

Аграрії 22 областей розпочали збирання ранніх зернових та зернобобових культур. Станом на 14 липня вже зібрано понад 2 млн 160 тис. тонн зерна нового врожаю на площі 643,8 тис. га.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що збір проведено на площі 643,8 тис. га при врожайності 33,6 ц/га, намолочено понад 2 млн 160 тис. тонн зернових та зернобобових культур в т.ч.:

ячменю обмолочено 352,4 тис. га (врожайність — 38,4 ц/га), намолочено 1352 тис. тонн;

пшениці обмолочено 211,8 тис. га, (врожайність —33,7 ц/га), намолочено 714,6 тис. тонн;

гороху обмолочено 44,99 тис. га (врожайність — 20,8 ц/га), намолочено 93,7 тис. тонн.

"Найбільше зібрали та намолотили зерна аграрії Одещини. Там обмолочено 242 тис. га та намолочено 746 тис. тонн", - підкреслюють в МінАПК.

Крім того, 12 областей розпочали збирання озимого ріпаку, якого обмолочено на площі 158 тис. га, намолочено 329,5 тис. тонн насіння при урожайності 20,8 ц/га.

Нагадаємо, Українська зернова асоціація прогнозує, що в 2023 році в Україні зберуть 24,4 млн тонн пшениці в сирій вазі чи 23,5-24 млн тонн у вазі після доробки.

Загалом, за попередніми прогнозами, цього року врожай зернових та зернобобових культур становитиме 45 млн тонн.

Як повідомив аналітик олійних культур трейдингової компанії Barva Invest Андрій Новосьолов в коментарі для видання Delo.ua, Україна матиме врожай пшениці на рівні 17,4 млн тонн, ячменю - 4,5 млн тонн, ріпаку - 3,8 млн тонн.

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