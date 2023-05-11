На Волині фермера викрили в захопленні ділянки біля кордону: йому допоміг прикордонник (ФОТО)

Державне бюро розслідуван повідомило про підозру прикордоннику з Луцького загону, який сприяв місцевому агропідприємству в самовільному заволодінні 45 гектарами землі у прикордонній смузі.

Як ідеться в повідомленні відомства, фірма орендувала понад 284 га землі у місцевих мешканців — власників паїв. Але комерсант, щоб збільшити прибутки компанії, вирішив розширити посівні площі коштом земель прикордонної смуги.

За даними слідства, начальник відділення прикордонної служби, який погодився на протиправну співпрацю, забезпечив безперешкодний доступ техніки та персоналу бізнесмена до ділянок, які перебувають під особливою охороною.

Працівники незаконно вирубали дерева та чагарників на 45 гектарах і засадили територію сільгосппродукцію. За підрахунками, держава, як законний власник, через самовільне захоплення та використання земель не за призначенням зазнала збитків у понад 7,2 мільйона гривень. Чи постраждала від цього система охорони кордону, наразі перевіряється.

Зазначається, що сприяння у викритті останнього надало керівництво Держприкордонслужби. Процесуальне ж керівництво у справі здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

В свою чергу, в самій прокуратурі уточнюють, що йдеться про депутата однієї з місцевих рад Волинської області. За даними слідства, в 2018-2021 роках між ТОВ та власниками паїв було укладено договори оренди на 335 ділянок площею майже 285 га, розташованих в межах прикордонної смуги у Володимирському районі на Волині.

Встановлено, що чиновник, обіймаючи посаду керівника структурного підрозділу вказаного підприємства, спільно із начальником відділення прикордонної служби, здійснив самовільне зайняття понад 45 га суміжних територій, з яких 14,5 га – у прикордонній смузі.

Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону Фото: Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону

Керівника підприємства підозрюють в самовільному зайнятті земельних ділянок в зоні особливого режиму використання земель, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (частина 2 статті 28, частина 2 статті 197-1 Кримінального кодексу), а начальника відділення прикордонної служби - у посібництві йому (частина 5 статті 27, частина 2 статті 28, частина 2 статті 197-1 КК).