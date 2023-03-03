Збитки фермерів від війни тепер будуть включати до шкоди, завданої агресією РФ

Кабінет міністрів включив шкоду, завдану особистим селянським господарствам та фермерським господарствам, що зареєстровані як фізичні-особи-підприємці, до порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Росії.

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Як повідомляють представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук та Міністерство аграрної політики та продовольства, відповідні зміни до постанови №326 від 20 березня 2022 року Кабмін вніс на засіданні 3 березня.

До збитків від російської агресії буде, зокрема, включатися шкода від каліцтва, тілесного ушкодження, загибелі сільськогосподарських тварин, а також збитки, внаслідок знищення чи пошкодження сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу.

Загалом до цього зазначений порядок визначення шкоди та збитків містив 21 напрямок, за якими здійснюється їхнє обчислення. Одним з них є шкода, завдана земельним ресурсам, що включає шкоду від пошкодження і знищення родючого шару ґрунту та шкоду, зумовлену забрудненням і засміченням земельних ресурсів.

Основними показниками оцінки є витрати на рекультивацію земель, які були порушені внаслідок бойових дій; збитки, завдані власникам (землекористувачам) ділянок сільськогосподарського призначення; витрати на відновлення меліоративних систем; шкода, завдана ґрунтам та земельним ділянкам внаслідок забруднення речовинами, які негативно впливають на родючість та інші корисні властивості, а також сторонніми предметами та відходами.

Ще одним напрямом, що стосується збитків аграріям, є збитки, завдані водним ресурсам, зокрема через забруднення, засмічення, вичерпання та інші дії щодо водних ресурсів, які можуть спричинити зменшення рибних запасів та інших об’єктів водного промислу, зниження родючості ґрунтів та інші несприятливі явища внаслідок зміни фізичних і хімічних властивостей вод.

Зазначимо також, що окремо підрахунки втрат сільгоспгалузі веде відповідний аналітичний центр Київської школи економіки. Наразі він публікував лише два огляди, і останній, опублікований у листопаді 2022 року, свідчив, що ще на 15 вересня такі збитки сягали 6,6 мільярда доларів.