Вартість зарядки електромобіля у грудні 2025 року: скільки платять водії

Перехід на електротранспорт у світі набирає обертів, і Україна не є винятком. Щороку на вулицях міст з'являється все більше електромобілів. І тепер все більше власників цікавляться, скільки коштує зарядити електромобіль і наскільки це вигідніше за традиційне паливо? Редакція Delo.ua розбиралася, з питанням вартості зарядки електромобіля та тенденціями цін на грудень 2025 року.

Два світи зарядження: AC та DC станції

Є дві технології заряду електромобілів і між ними є принципова різниця. Вона безпосередньо впливає на швидкість процесу та ціну зарядки електромобіля.

AC-станції (змінний струм)

Це повільні або помірні заправки електромобілів, де процес може тривати від кількох годин до цілої ночі.

Середня вартість зарядки електромобіля на таких станціях становить близько 15,27 грн за кіловат-годину. Це оптимальний варіант для планового поповнення енергії, коли автомобіль стоїть вдома або на паркінгу біля офісу.

DC-станції (постійний струм)

Це швидкісні заправки електромобілів, здатні наповнити батарею на 80% за 20-40 хвилин. Така швидкість має свою ціну: середній тариф сягає 17,77 грн/кВт-год, а на деяких придорожніх станціях зарядки електромобілів може бути ще вищим. Проте для міжміських поїздок це незамінний варіант.

Домашня розетка проти комерційних мереж

Найбільша економія на зарядці електромобілів досягається саме вдома. Використовуючи нічний тариф, який у грудні 2025 року становить 2,16 грн за кіловат-годину, власник електрокара отримує можливість заряджатися за мінімальною ціною.

Комерційні заправки електромобілів працюють у значно ширшому ціновому діапазоні – від 12 до 20 грн/кВт-год. Ціна зарядки електромобіля тут залежить від локації (столичні станції дорожчі за регіональні), типу станції (DC коштує більше за AC) та оператора мережі.

Що платять власники різних моделей

Власники Tesla Model S або Model X, чиї батареї вміщують близько 100 кВт-год, при домашній нічній зарядці електромобілів витрачають приблизно 216 гривень за повний цикл.

Це забезпечує запас ходу до 500-600 кілометрів залежно від стилю водіння та умов. На комерційній станції зарядки електромобілів за середнім тарифом 15 грн/кВт-год та сума зросте до 1500 гривень.

Nissan Leaf з батареєю на 40 кВт-год – один із найпопулярніших електромобілів в Україні. Нічна домашня зарядка електромобілів такого авто обійдеться в 86 гривень, забезпечуючи запас ходу близько 250-300 кілометрів. Використання комерційних заправок електромобілів підніме ціну зарядки електромобіля до 600 гривень за повний бак.

Tesla Model 3 зі стандартною батареєю 54 кВт-год посідає середню позицію. Вдома вночі вартість зарядки електромобіля становить близько 117 гривень, на комерційних станціях зарядки електромобілів – приблизно 810 гривень. Цього вистачає на 350-450 кілометрів пробігу.

Наскільки це вигідніше за традиційне паливо

Візьмемо для прикладу Tesla Model 3 з її 54 кВт-год батареєю, яка забезпечує приблизно 400 км пробігу.

При домашній зарядці електромобілів за 117 гривень отримуємо вартість 100 кілометрів у розмірі близько 29 гривень.

Навіть використовуючи дорожчі комерційні заправки електромобілів за 810 гривень, вартість 100 км становить близько 200 гривень.

Автомобіль з ДВЗ, що споживає 7-8 літрів бензину А-95 на 100 км при ціні палива близько 55 грн/літр, коштуватиме власнику 385-440 гривень за ту саму відстань.

Фактори, що впливають на реальну вартість

Ціна зарядки електромобіля – це не тільки вартість кіловат-годин. Існують додаткові нюанси, які варто враховувати.

Ефективність зарядження

Не всі кіловат-години з розетки потрапляють у батарею – частина енергії втрачається при перетворенні струму.

AC-станції зарядки електромобілів мають ефективність близько 85-90%, DC-станції – трохи вищу. Тому реальна вартість зарядки електромобіля завжди трохи більша за розрахункову.

Температура

У холодну пору року, як-от грудень, батареї електромобілів потребують попереднього прогрівання для оптимальної роботи.

Це додаткові кіловат-години, які збільшують вартість зарядки електромобіля. Крім того, холод знижує реальний запас ходу на 20-30%, що означає частішу зарядку електромобілів.

Стиль водіння

Агресивна їзда з різкими прискореннями може збільшити споживання енергії на 40-50%. Це прямо впливає на те, скільки коштує зарядити електромобіль за місяць експлуатації.

Географія тарифів: де дорожче, де дешевше

Заправки електромобілів в Україні розподілені нерівномірно, як і тарифи на них. У Києві та великих містах концентрація станцій зарядки електромобілів найвища, але й ціна зарядки електромобіля тут зазвичай максимальна – від 16 до 20 грн/кВт-год на швидких DC-станціях.

У регіональних центрах вартість зарядки електромобіля дещо нижча – 14-17 грн/кВт-год. Найбюджетніші заправки електромобілів розташовані вздовж траси Київ-Одеса та Київ-Львів, де конкуренція між операторами тримає ціни на рівні 13-16 грн/кВт-год.

Деякі торговельні центри та готелі пропонують безкоштовну зарядку електромобілів для відвідувачів. Хоча зазвичай це повільні AC-станції зарядки електромобілів, які підходять для поповнення енергії під час шопінгу або обіду.

Абонементи та програми лояльності

Щоб зменшити вартість зарядки електромобіля, багато операторів заправок електромобілів запровадили різноманітні програми лояльності. Деякі мережі пропонують місячні абонементи, що дозволяють заощадити 15-25% на регулярних зарядках.

Існують також міжнародні картки, що дають доступ до різних станцій зарядки електромобілів за єдиним тарифом. Для тих, хто часто подорожує електромобілем по Україні та Європі, такі картки суттєво спрощують планування бюджету на зарядку електромобілів.

Тож вартість зарядки електромобіля залишається значно нижчою за витрати на традиційне паливо. Навіть використовуючи виключно дорогі швидкі комерційні заправки електромобілів, власник електрокара економить порівняно з власником авто з ДВЗ.