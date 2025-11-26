Мороз і електрокари: що відбувається з батареєю взимку?

Питання сумісності електромобілів та суворих морозів часто стає приводом для спекуляцій. Багато хто досі вважає електрокари дорогими іграшками, не призначеними для холодного клімату. Але це насправді міф. Які справжні реалії користування електрокарами в умовах зими і що потрібно насправді враховувати – читайте на Delo.ua , онлайн-порталі про бізнес, економіку та технології.

Вплив холоду на акумулятор електромобіля

В умовах холодної зими власники електромобілів справді зіткнуться з низкою фізичних труднощів, але вони підлягають управлінню. Досвід країн із суворим кліматом, таких як Норвегія, де частка електрокарів сягає майже 80%, доводить, що зимова експлуатація сучасного електротранспорту успішна.

Зниження ефективності батареї взимку зумовлено хімією літій-іонних акумуляторів, які використовуються як у телефоні, так і в електромобілі. Низькі температури порушують електрохімічний процес. Іони літію повільніше рухаються в електроліті, що призводить до:

зниження ефективності хімічних реакцій у батареї,

збільшення внутрішнього опору акумулятора через холод,

необхідності витрати енергії на додаткове прогрівання акумулятора та салону.

Аналітика від American Automobile Association (AAA) підтверджує: при температурі нижче -7°C запас ходу електромобіля може зменшитися на 41%. Це у порівнянні зі звичайними умовами, навіть якщо врахувати роботу системи опалення салону.

Це стосується всіх електричних машин, незалежно від марки, що було доведено експериментами на різних моделях (від Chevrolet Bolt EV до Tesla Model S). Проте, важливо оперувати фактами, а не страхами. Навіть при втраті 40% запасу ходу популярний кросовер із запасом у 600 км зможе проїхати 360 км на одному заряді, чого більш ніж достатньо для щоденних міських та заміських поїздок.

Особливості експлуатації та зарядки електромобілів в мороз

Ключова проблема взимку – зниження ємності батареї та, як наслідок, втрата запасу ходу. На швидкість розрядки АКБ впливає сукупність факторів: температура повітря, використання обігріву салону, місце зберігання авто та навіть стиль водіння.

Щодо зарядки, існує поширений міф, що при температурі нижче -5°C заряджати електромобіль не можна. Сучасні електрокари легко розвінчують це твердження. Вони оснащені спеціальними ТЕНами, які спочатку нагрівають електроліт у батареях до робочої температури, і лише потім починають безпосередній процес зарядки. Жодних незворотних наслідків мороз на роботу акумулятора не чинить; характеристики повністю відновлюються при поверненні до плюсових температур.

Досвід показує, що літій-іонні акумулятори без проблем працюють при температурі до -20ºC, а літій-залізо-фосфатні витримують до -30ºC.

Як експлуатувати електрокар взимку

Зимова поїздка на електрокарі вимагає більш уважного планування, ніж влітку. Щоб уникнути раптових зупинок через розряд АКБ, водіям рекомендується дотримуватися низки правил.

Правильний вибір місця зберігання

Електрокар має стояти в опалювальному гаражі, де підтримується стабільна температура. Тепле приміщення знижує швидкість розрядки АКБ і зменшує час, необхідний для зарядки, що позитивно впливає на загальні витрати.

Регулярна підзарядка

Взимку акумулятор не тільки швидше розряджається, але й повільніше відновлює заряд. Власникам електрокарів необхідно використовувати будь-яку можливість і підключати машину до мережі, навіть якщо заряду вистачає. Спеціальна зарядна станція для електрокарів на заправці чи в торговому центрі має стати звичкою.

Дистанційний прогрів

Використовуйте функції дистанційного керування через мобільні додатки. Завжди вмикайте обігрів салону заздалегідь, за 10-15 хвилин до виходу, поки машина ще стоїть на зарядці. Таким чином, енергія на прогрів не витрачатиметься із запасу акумулятора.

Економний режим рекуперації

Рекомендується використовувати рекуперативне гальмування (сповільнення без фрикційних гальм). Це дозволяє зберегти до 10-15% заряду АКБ.

Точкове використання клімат-контролю

Опалення всього салону значно збільшує витрату заряду. Щоб заощадити, варто включати лише обігрів сидінь і керма. Дослідження Volvo довели, що такий точковий прогрів є більш продуктивним і менш енерговитратним.

Їзда на низьких швидкостях

Використовуйте енергозберігаючі режими. Спокійна їзда невеликими швидкостями не тільки заощаджує заряд, але й є більш безпечною на зимових дорогах.

Технічний огляд

Перед настанням морозів обов'язково зробіть техогляд, перевірте стан коліс та тиск у шинах. Недостатній тиск або поганий протектор збільшують зусилля гальмівної системи та вагу, що додатково споживає енергію.

Зниження запасу ходу на 40% є прогнозованим показником, який не перешкоджає щоденному використанню. Головний висновок: електромобіль та зима сумісні, якщо водій дотримується простих правил підготовки та експлуатації.