Весняні ціни на пальне: чого очікувати українцям у 2026 році?

Після періоду відносної стабільності на АЗС українські водії перебувають в очікуванні подальших змін. Особливо з урахуванням подій на Ближньому Сході. Зрештою, ціни на паливо в Україні ніколи не живуть своїм життям і чутливо реагують на світові нафтові котирування, курс гривні, логістику постачання та безпекову ситуацію в країні. Відповідно, якщо ці фактори суттєво не коливаються, різких стрибків можна не очікувати. Але варто валюті похитнутися, нафті подорожчати або логістичному ланцюжку дати збій – заправки швидко відреагують цінами. Крім того, з приходом весни додається ще один чинник: сезонне зростання попиту. Читайте на Delo.ua , як зміняться ціни на бензин, дизель і автогаз навесні та які фактори визначатимуть вартість пального у 2026 році.

Що відбувається зараз?

За даними Мінфін, станом на кінець березня, середні ціни на пальне в Україні виглядають наступним чином:

Бензин А-95 преміум – 75,42 грн;

Бензин А-95 – 71,85 грн;

Бензин А-92 – 66,62 грн;

Дизельне паливо – 84,54 грн;

Газ автомобільний – 45,79 грн.

Динаміка цін на пальне на АЗС України

Інфографіка: index.minfin.com.ua

Порівняно з початком лютого пальне в Україні суттєво подорожчало. Найбільше вдарило по кишені дизельне паливо: плюс понад 40%. Бензин теж не відстав: А-95 преміум виріс приблизно на 23%, А-95 – на 18%, А-92 – на понад 13%.

Динаміка цін на автогаз на АЗС України

Інфографіка: index.minfin.com.ua

Водночас автогаз зріс у ціні майже на 20%. Кінець зими і початок весни виявилися для водіїв відчутно дорожчими, ніж очікувалося.

Чому ціни на паливо зросли наприкінці зими?

На початку 2026 року український ринок палива певний час тримався відносно стабільно. Наприкінці 2025-го світові ціни на нафту знизилися, що частково нівелювало ефект від підвищення акцизів з 1 січня. До того ж трейдери ще восени сформували запаси, закуплені за нижчими цінами на паливо, і це стримувало роздрібні ціни в січні.

Але ефект виявився тимчасовим. У лютому–березні дешеві запаси вичерпалися, ринок перейшов на нові імпортні партії, і ціни на паливо різко пішли вгору:

бензин подорожчав на 13–23%,

автогаз майже на 20%,

дизельне паливо – понад 40% порівняно з початком лютого.

Додатковий тиск забезпечили валютний курс і логістика, як традиційно вразливі точки для імпортозалежного українського ринку. Дизель відреагував найгостріше, оскільки це ключове паливо для транспорту та бізнесу, він першим відчуває зміну закупівельних умов. Тобто, різке подорожчання палива наприкінці зими стало не стільки одномоментним шоком, скільки результатом накопичених факторів.

Що буде надалі?

Станом на кінець березня 2026 року ціни на паливо в Україні формуються під впливом кількох ключових факторів. Головний із них – валютний курс, який безпосередньо визначає вартість імпортного палива.

Додатковий тиск чинить сезонний попит: весняна активність транспорту та аграрного сектору традиційно пожвавлює ринок. Свою роль відіграють також логістика і закупівельна політика трейдерів, тоді як конкуренція між мережами АЗС стримує різкі коливання роздрібних цін.

Глобальні ризики, як-то ситуація навколо Ормузької протоки, цього разу суттєво не вплинули на український ринок. Загалом поточна цінова ситуація залишається без ознак різких шоків, однак паливо чутливо реагуватиме на будь-які зміни у цих факторах.