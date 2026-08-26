Виїзд за кордон на авто: які документи потрібні в 2026 році

Поїздка власним автомобілем за кордон залишається одним із найзручніших варіантів для українців. Особливо коли авіасполучення обмежене. І якщо у 2019-му можна було зібратися за умовну годину, то у 2026-му перед виїздом за кордон доведеться витратити більше часу на перевірку документів. Читайте на Delo.ua , які документи потрібні для виїзду за кордон, що залежить від вашої конкретної ситуації та де найчастіше виникають проблеми на кордоні. Зверніть увагу, що правила перетину кордону на авто можуть змінюватися.

Хто і на яких умовах може виїхати

Умови виїзду за кордон принципово різняться залежно від того, хто саме їде.

Жінки та чоловіки до 23 і після 60 років

Вони перетинають кордон у загальному порядку, тобто з паспортом та стандартним пакетом документів на авто.

Чоловіки 18–22 років

Включно з серпня 2025 року також мають право виїзду, з паспортом і військово-обліковим документом, без додаткових підстав. Виняток стосується осіб, які займають окремі посади в органах державної влади та місцевого самоврядування: для них виїзд можливий лише у службове відрядження.

Чоловіки від 23 до 60 років

А от ця категорія час воєнного стану мають обмеження на виїзд за кордон. Перетин кордону можливий за наявності передбаченої законодавством підстави та документів, що її підтверджують. Сам перелік таких підстав визначається постановою КМУ №57 та законодавством про мобілізацію:

інвалідність,

непридатність до служби за рішенням ВЛК,

самостійне виховання дитини,

батьківство трьох і більше неповнолітніх,

службове відрядження та інші категорії.

При цьому наявність відстрочки, бронювання чи іншого статусу сама по собі не означає автоматичного права на перетин кордону: у передбачених законом випадках необхідно мати документи, що підтверджують відповідну підставу для виїзду.

Тож перед поїздкою варто перевіряти актуальний стан саме за офіційними ресурсами ДПСУ та КМУ, адже законодавство змінюється, а інтернет рясніє застарілими роз'ясненнями.

Документи водія: паспорт, права, довіреність

Паспорт

Для безвізової короткострокової поїздки до Шенгенської зони закордонний біометричний паспорт — це основний документ. Він має бути виданим протягом останніх 10 років і залишатися чинним щонайменше три місяці після запланованої дати виїзду із Шенгенської зони. Причому, не «після повернення в Україну», а саме після виїзду зі Шенгену, бо ці формулювання відрізняються.

Водійське посвідчення

Для короткострокових поїздок до країн ЄС зазвичай достатньо чинного українського національного посвідчення водія. Для інших країн і окремих ситуацій варто перевірити місцеві вимоги, тому за потреби можна оформити міжнародне посвідчення водія у сервісному центрі МВС.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт)

Це основний документ, що підтверджує реєстрацію авто. Для поїздки варто мати оригінал. Якщо авто на кредиті, перевірте умови вашого договору з банком щодо виїзду за кордон.

Право користування чужим авто

Якщо автомобіль зареєстрований не на вас, варто мати документ, що підтверджує право користування ним і право виїзду за кордон. Конкретна форма та вимоги залежать від ситуації і від вимог країни призначення — уточніть заздалегідь.

Розпізнавальний знак

Сучасні українські номерні знаки містять позначення UA у синьо-жовтому полі. Наліпка UA обов'язкова для міжнародного руху.

Зелена карта та медична страховка

Зелена карта — це підтвердження міжнародного страхування цивільної відповідальності водія. Для автомобіля з українською реєстрацією, що виїжджає до країн системи Green Card, таким підтвердженням і є цей поліс.

Він прив'язаний до транспортного засобу, тому перед поїздкою треба буде уточнити у страховика умови конкретного договору щодо водіїв. Green Card оформляється онлайн, але краще не залишати цю процедуру на останній день і уточнити дату початку дії поліса заздалегідь.

Медична страховка

Для заявників на шенгенську візу страховка має відповідати встановленим вимогам, зокрема передбачати мінімальне покриття 30 000 євро. Для безвізового в'їзду це не є обов'язковою умовою перетину кордону, але витрати на медичну допомогу в Європі можуть бути значними.

Виїзд з дітьми: спрощення воєнного часу

Через те, що тема з дітьми — одна з найчастіших причин плутанини на кордоні, варто зупинитися окремо.

Для виїзду за кордон з дитиною діють спеціальні правила, встановлені на період воєнного стану. Якщо дитину супроводжує один із батьків, нотаріальна згода другого з батьків для виїзду з України, як правило, не потрібна.

Якщо дитину супроводжує інша особа, то перелік необхідних документів залежить від її статусу (бабуся, дідусь, повнолітні брат чи сестра, мачуха або вітчим мають окремий порядок) та конкретних обставин.

Вимоги країни призначення щодо документів на дитину можуть відрізнятися від українських і їх варто перевіряти окремо. Деякі держави можуть вимагати нотаріальну згоду навіть там, де Україна її не потребує.

Технічний стан авто

Є така поширена плутанина, ніби в Україні немає окремого обов'язкового «техогляду для виїзду за кордон» як процедури. Але технічний стан автомобіля має відповідати вимогам правил дорожнього руху та країни перебування. І саме дорожня поліція всередині ЄС може зупинити й перевірити авто.

Що варто перевірити перед поїздкою:

гальма, фари, шини та рівень технічних рідин;

запасне колесо або ремонтний комплект;

аптечка, вогнегасник і знак аварійної зупинки;

світловідбивальний жилет — вимоги різняться за країнами: десь він обов'язковий лише для водія, десь для всіх пасажирів при виході з авто на дорогу.

В будь-якому разі, ці складові потрібні не стільки для перетину кордону, скільки для безпеки в дорозі. Тому пройти техогляд перед поїздкою та переконатися, що в машині є вогнегасник та аптечка потрібно в будь-якому разі.

Дорожні збори в країнах маршруту

Це не документи на кордоні, але відсутність відповідних дозволів на автострадах означає штраф. Перевірте за офіційними ресурсами конкретних держав перед поїздкою:

Країна Що потрібно для платних доріг Чехія Електронна віньєтка для автобанів Австрія Віньєтка для більшості автобанів Угорщина E-matrica для платних доріг Румунія Rovinieta Болгарія E-vignette Словаччина Електронна дорожня плата на деяких маршрутах

Тарифи, категорії авто та способи придбання краще уточнювати на офіційних державних сайтах, а не через посередників.

Що перевірити за тиждень до виїзду за кордон

Деякі документи оформляються не за хвилину, а Зелена карта може не починати діяти в день покупки. Тому готуємо чекліст заздалегідь:

закордонний паспорт чинний, виданий не більше 10 років тому, з запасом дії щонайменше 3 місяці після виїзду із Шенгенської зони;

водійське посвідчення — і МВП за потреби;

свідоцтво про реєстрацію авто;

Зелена карта — чинна на весь термін поїздки;

для чоловіків 23–60 років — документи, що підтверджують законну підставу для виїзду за кордон ;

для дітей — перевірте вимоги і до українського кордону, і до країни призначення;

дорожні збори для країн маршруту.

Виїзд за кордон на авто — це маршрут, який потребує не лише заправленого баку, а й перевіреного пакета документів. Одна пропущена деталь здатна зупинити поїздку прямо на кордоні. Тому потрібно просто підготуватися заздалегідь і звіритися з офіційними джерелами щодо тих пунктів, де правила можуть змінюватися. І нехай дорога буде спокійною та вдалою!