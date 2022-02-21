Из швейцарского банка Credit Suisse утекли данные о счетах ряда украинских олигархов — СМИ

Ряд украинских олигархов и бывших высокопоставленных чиновников держали деньги на счетах в швейцарском банке Credit Suisse. Об этом свидетельствуют данные, полученные объединением журналистов-расследователей OCCRP от анонимного источника немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

Они касаются 18 тысяч счетов в Credit Suisse, открытых в последние 70 лет, с общей суммой более 100 млрд долларов. Утечка, которую журналистский консорциум прозвал SuisseSecrets, стала крупнейшим "сливом" данных из швейцарского банка.

Как сообщает украинское издание-член OCCRP "Слідство.info", проанализировавшее данные об украинских клиентах Credit Suisse, среди них оказались олигархи Игорь Коломойский и Ринат Ахметов, бизнесмен Павел Фукс, бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров и даже бывший премьер-министр Павел Лазаренко.

В частности, обнаружено, что в швейцарском финучреждении хранили деньги не только сам Ахметов, но и топ-менеджеры управляющей компании его группы System Capital Management. В общей сложности журналисты обнаружили у них более 50 счетов, баланс на одном из которых в 2016 году достигал 497 миллионов франков (на то время порядка 13 миллиардов гривен). В SCM по сути эту информацию опровергать не стали.

"Как и большинство крупных международных компаний, занимающихся крупномасштабным промышленным производством и торговлей, мировой месячный наличный оборот на банковских счетах, ведущих SCM и его объекты инвестирования, часто превышает 100 миллионов долларов. Credit Suisse входит в двадцатку крупнейших финансовых учреждений Европы. В этом контексте мнение о том, что SCM может (или не может) поддерживать банковские отношения с Credit Suisse, не является ни новостным, ни особенно интересным", — заявили адвокаты SCM Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP.

В то же время у Коломойского обнаружен один счет на свое имя, на котором находилось более 27 млн швейцарских франков, и еще один счет на имена его матери, жены и дочери. Этот счет имел баланс более 3 миллиардов франков в 2007 году. Сам бизнесмен объяснил это продажей акций горно-металлургической компании Evraz, полученных при продаже ей в 2007 году ряда украинских предприятий группы "Приват".

"У меня никаких счетов в банке Credit Suisse нет. Ни у меня, ни у дочери, ни у матери. А те, что вы описываете, это были счета не CS, а другого банка, потом купившего Credit Suisse. В 1996 году это был, по-моему, банк Leu, а затем он стал Clariden Leu. И на него приходили деньги от продажи активов Evraz, а также от продажи акций Evraz, а затем эти деньги перебросили в кипрский филиал ПриватБанка, и они хранились там", — заявил он.

По словам олигарха, его семья к этим деньгам никакого отношения не имела, но могла ими воспользоваться в случае, если с ним "что-нибудь случится".

"Просто скажите, что все деньги пошли в ПриватБанк и находились там. Чтобы не было разговоров, что мы что-то стащили с ПриватБанка. Наоборот, мы туда посылали деньги, которые получали из других активов и других бизнесов", — добавил Коломойский.

Кроме того, отмечается, что клиентом Credit Suisse в 2014 году стал бизнесмен Павел Фукс. В 2015 году на его счету было 17 миллионов франков (400 миллионов гривен). Сам он пока эту информацию не комментирует.

Еще одним фигурантом утечки SuisseSecrets стал закарпатский бизнесмен Орест Фирманюк — таможенный брокер, владелец ряда фирм, работающих в сфере внешнеэкономической деятельности, находящийся при этом под украинскими же санкциями как один из десяти главных контрабандистов страны.

Отмечается, что Фирманюк имел счет в Credit Suisse с 2011 года, располагая по состоянию на 2015 год около 60 тысячами франков. На просьбу журналистов прокомментировать это он заявил, что на самом деле якобы не является богатым человеком.

"Скажу, что было бы неплохо... Я стремлюсь к такому [богатству], но, к сожалению, у меня нет таких денег, эта цифра в разы больше, чем у меня есть", — заявил бизнесмен.

Другим бизнесменом, державшим деньги на счетах в Credit Suisse, оказался владелец крупного агрохолдинга UkrLandFarming Олег Бахматюк. Согласно данным утечки, у него было около десяти счетов, один из которых в 2008 году насчитывал более 200 миллионов франков.

В Украине, напомним, Бахматюка подозревают в хищении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, выделенного Нацбанком его VAB Банку. С 2019 года олигарх живет в Австрии.

Также данные утечки свидетельствуют, что в швейцарском банке держал деньги Валерий Хорошковский, бывший в разное время главой Службы безопасности Украины, министром финансов, министром экономики и главой Государственной таможенной службы, а также бывший владельцем медиагруппы "Интер".

Отмечается, что он имел в Credit Suisse три счета, открытых в 2004, 2006 и 2007 годах. Один из аккаунтов Хорошковского насчитывал не менее 1 миллиарда франков, когда Хорошковский прекратил возглавлять упомянутую выше российскую Evraz Group и стал заместителем секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Другой его счет существовал в том же году, когда Хорошковский возглавил украинскую таможню, а затем перешел работать в СБУ. Сам же бывший чиновник и бизнесмен заявил, что не имел никаких счетов в Credit Suisse в указанный период, "и на этом все".

Еще одним украинским чиновником, державшим деньги в швейцарском банке, называется экс-глава Фискальной службы в 2015-2018 годах Роман Насиров. В Credit Suisse у него был счет, на котором в 2010 году за несколько месяцев появилось 699 тысяч франков.

Как отмечают журналисты, во времена открытия счета Насиров был главой направления по торговле ценными бумагами и СЕО подразделения по Центральной и Восточной Европе в компании Renaissance Capital, а за год до того закончил работу управляющим директором инвестиционной компании Concorde Capital. Сам он хранение денег в Швейцарии пока не комментирует.

Кроме того, в "слитых" данных нашлись и счета бывшего премьер-министра Павла Лазаренко, отсидевшего в американской тюрьме более восьми лет за мошенничество и отмывание денег и оставшегося после освобождения в 2012 году жить в США.

Так, имя Лазаренко как владельца или совладельца фигурирует в двух счетах в Credit Suisse, открытых в 1997 году. Оба они были действительными по состоянию на 2003 год, когда продолжалось официальное расследование по Лазаренко в США и Швейцарии.

Первый счет Лазаренко делил со своим ближайшим советником и товарищем Петром Кириченко, сыгравшим решающую роль в заключении экс-премьера. В 2003 году этот счет насчитывал более 7 миллионов франков.

"На этом счете находится около 5 миллионов долларов. Счет остается открытым для рассмотрения дела о гражданской конфискации в США и производства в Украине. Как мы понимаем, доступа к нему не было с 1998 года", — сообщил СМИ адвокат Лазаренко.

Представители экс-премьера также подтвердили и существование другого аккаунта, принадлежавшего ему единолично. По данным журналистов, на нем в 2003 году лежало более 45 тысяч франков.

"Счет, заканчивающийся на 4994, был закрыт в апреле 1998 года, когда средства были переведены на счет 41610 в Гернси, также в Credit Suisse. Средства на счете 41610 остаются замороженными с 1998 года", — уточнили СМИ представители Лазаренко.

Напомним также, что из-за предыдущего громкого "слива" OCCRP в начале октября 2021 года разгорелся скандал вокруг вероятного задействования бывших коллег украинского президента Владимира Зеленского по "Кварталу 95" в создании офшорных схем по отмыванию денег и избежанию налогообложения в Украине.

Журналисты, привлеченные к расследованию, даже заявили, что бизнес-структуры "Квартала 95" участвовали в вымывании денег из ПриватБанка, которое, как известно, привело к его неплатежеспособности и национализации. Однако в ОП это назвали конспирологией.

Сам же Зеленский прокомментировал ситуацию лишь спустя две недели после выхода соответствующих материалов в мировых СМИ, заявив, что в них нет ничего нового или компрометирующего его. У Нацагентства по предотвращению коррупции, равно как и у правоохранительных органов, вопросов к Зеленскому не возникло, и со временем скандал сошел на нет.