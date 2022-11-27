Список банківських відділень в Україні, які працюють попри відключення електроенергії

Нацбанк разом з іншими банками організував роботу із забезпечення безперервності надання послуг незалежно від того, є світло чи його немає.

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Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Так, вже 760 банківських відділень у Києві та ще 275 населених пунктах у 22 регіонах України працюватимуть безперервно попри відключення електроенергії.

Перелік "безперервних" у роботі відділень за посиланням.

Гетманцев зазначив, що "Ощадбанк" та "Приватбанк" вже запровадили "національний роумінг" карток – застосування однакових тарифів для усіх карток, незалежно від того, хто з них їх емітував.

Йде робота щодо поширення такої схеми і на інші банки.

Нагадаємо, Гетманцев пояснив, як бути бізнесу, який не подав податкову звітність через відсутність електрики.