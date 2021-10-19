Отопительный сезон. Как в регионах будут решать проблему с отоплением школ и больниц

Перед стартом отопительного сезона регионы столкнулись с проблемой отопления бюджетных учреждений. Первыми тревогу забили в Ивано-Франковске: мэр города Руслан Марцинкив, заявил, что тарифный меморандум, который был подписан в начале года, не работает, цена на рынке выше обещанной в несколько раз.

Позже забеспокоились и в других регионах. Местные власти не смогли закупить газ через ProZorro по причине отсутствия желающих участвовать в торгах. И неудивительно, рост цен на газ, который наблюдался с начала года, превратил участие в госзакупках газа в крайне невыгодное для бизнеса занятие. Как результат школы, детские сады и больницы рискуют остаться зимой без отопления, и регионы начали объявлять чрезвычайное положение.

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Вопрос взялся решать "Нафтогаз". После новостей из регионов компания, которая уже фактически стала министерством газа, заявила что готова предложить газ бюджетникам и религиозным организациям по той же цене, что и теплокоммунэнерго — 13,7 грн за кубометр без учета транспортировки и НДС (16,8 грн/куб. м с транспортировкой и НДС). Цена довольно неплохая, учитывая, что большая часть поставщиков на рынке предлагает газ по 30-40 грн за кубометр. К тому же о бюджетниках в подписанном 30 сентября тарифном меморандуме речь не шла.

Конечно, оставить без отопления больницы и школы правительство не могло, особенно в разгар очередной волны пандемии. Однако хорошая цена на газ для бюджетников может стать бременем для местных властей. Главным образом это касается маленьких городов, бюджеты которых не так велики, как у мегаполисов. Местные уже должны получить около 11 млрд грн бюджетных денег, для того чтобы сдержать рост тарифов для населения. Но непонятно, смогут ли сами местные бюджеты платить за газ 16 грн за кубометр. Также открытым остается вопрос относительно процедуры закупки: если местные власти не смогли закупить газ летом, успеют ли они сделать это за несколько недель до отопительного сезона в соответствии со всеми процедурами публичных закупок?

Кроме того, хватит ли "Нафтогазу" запасов газа и для населения, и для ТКЭ, и для бюджетных учреждений, учитывая, что на компанию возложили едва ли не полную ответственность за поставку газа для населения, а сама она находится далеко не в лучшей финансовой форме?

7 тысяч бюджетных учреждений для "Нафтогаза"

Председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что НАК начал договорную кампанию с бюджетными учреждениями, после того как получил соответствующее согласование от Кабмина.

"Мы предложили 13,7 грн без НДС (16,8 — полная цена с НДС и транспортировкой). Это предложение отвечает рыночному на следующие 15 месяцев, и это то, что мы могли сделать. Мы считаем, что продукт достаточно удобный для клиентов", — сказал Витренко.

По его словам, проблема состояла в том, что стоимость газа менялась каждый месяц, а бюджетное финансирование рассчитано на год, и это создало не просто неудобства, а критические проблемы, когда начался рост цен: "На рынке был кризис. С одной стороны, надо покупать газ через ProZorro, а с другой — поставщики отказывались продавать газ или не могли завершить тендерные процедуры".

Он отметил, что для решения указанной проблемы НАК сделал продукт для бюджетников на прямой запрос общин. Однако для компании этот шаг создает дополнительную нагрузку в 7 тысяч бюджетных учреждений: "Мы работаем с миллионами бытовых, но это другой процесс, поэтому сейчас налаживаем сотрудничество с огромным количеством бюджетных учреждений".

По его словам, технических проблем у "Нафтогаза" быть не должно: компания успеет заключить договоры в течение нескольких дней. Вопрос в том, как быстро смогут сделать это бюджетные учреждения, учитывая законодательные ограничения. При этом чрезвычайное положение объявляли для того, чтобы разрешить бюджетным учреждениям покупать газ у "Нафтогаза" по переговорной процедуре.

Глава "Нафтогаза" также отметил, что компания сможет обеспечить газом всех во время отопительного сезона: "У нас достаточно газа для населения, ТКЭ, бюджетных и религиозных организаций. ОСМД мы также приравняли к тепловикам и даем им фиксированную цену 7,4 грн за кубометр.Все обязательства обеспечены газом, который мы добываем или закачиваем в подземку. Мы ответственные поставщики".

Отопительный сезон могут вынести на СНБО

По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, ситуация с бюджетными учреждениями действительно сложная, поскольку часть из них должна финансироваться из местных бюджетов, у которых может не хватить средств на закупку газа при таких ценах.

"Цена 16 грн за кубометр для многих неподъемная, но для промышленности она еще выше — 35-40 грн. На мой взгляд, властям нужно будет созвать Совет национальной безопасности и обороны и пригласить экспертов, которые разработают механизмы выхода из критической ситуации", — говорит Омельченко.

По его словам, правительству нужно проанализировать, хватит ли средств у местных бюджетов, в каких регионах будет наибольший дефицит и как вообще балансировать энергетическую систему, учитывая проблемы не только на рынке газа, но и на рынке угля.

"Нужно по месяцам расписать, сколько у нас топлива, будут ли останавливаться промышленные объекты, к каким последствиям это может привести. Назревает целый комплекс вопросов, которые должны решаться на самом высоком политическом уровне", — говорит Омельченко.

При этом он уверен, что в конечном итоге за отопительный сезон заплатят налогоплательщики. "Чем больше будут тратить на компенсацию стоимости газа и электроэнергии, тем больше налогоплательщик будет вынужден платить со своих налогов. И даже не столько через рост налогов, сколько через рост цен. Цены растут, больше поступлений в бюджет, и из этих средств компенсируется стоимость энергоносителей", — говорит Омельченко.

При этом он отмечает, что при принятии бюджета на 2021 год в нем не были предусмотрены такие суммы на прохождение отопительного сезона. "Никто не ожидал, что будут такие высокие цены на электроэнергию и газ. Возможно, начнут резать другие издержки. Это политическое решение, зависящее от первых лиц государства. Ситуация может развиваться по разным сценариям, каждый нужно рассматривать на уровне СНБО. Зима может быть теплой, и Россия продолжит транзит газа через украинскую ГТС. Или отключится российский транзит и будет холодная зима", — отмечает эксперт.

В свою очередь сопредседатель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич отмечает, что, объявляя чрезвычайное положение, местные власти пытаются снять с себя ответственность за происходящее. Он считает, что, созвав СНБО, не решить проблему финансирования дефицита местных бюджетов.

"Нужны изменения в бюджет, а сделать это можно только через парламент. Можно использовать в этой ситуации СНБО, но это незаконно. Альтернатива принимать решения в законодательстве поиском компенсаторов в бюджете. Но где их искать?", — говорит Марунич. При этом эксперт считает, что отопительный сезон в Украине будет профинансирован из государственного бюджета и бизнеса.

Стимул для экономии

С предыдущими экспертами не согласен основатель консалтинговой компании EXPRO Consulting Геннадий Кобаль. По его словам, вопрос будет решен за счет поставок газа "Нафтогазом", поэтому проблема исчерпана. К тому же в предыдущие годы отопительный сезон начинался позже.

"Я думаю, газа для отопления бюджетных учреждений хватит. Полмиллиарда кубометров в год — это не критические объемы для "Нафтогаза". Даже если у НАК будут проблемы с отоплением населения и ТКЭ, то это не сыграет роли. Проблема скорее в том, насколько быстро бюджетники проведут закупки. Им нужно наладить сотрудничество с "Нафтогазом" и быстро все это сделать. Время еще позволяет, у них в запасе есть две-три недели", — говорит Кобаль.

Он отмечает, что для местных бюджетов это высокая цена, но это все равно дешевле, чем могло быть, если бы не предложение "Нафтогаза".

При этом Кобаль считает, что для местных властей и учреждений это может стать дополнительным стимулом, чтобы упорядочить котельные, провести мероприятия по энергосбережению, а также подумать над энергоэффективностью.

"Пострадают те, кто заранее не позаботился об утеплении и энергосбережении. Да, цены на газ вырастут, но за счет энергосбережения можно сократить объемы потребления газа. То есть общины за счет уменьшения потребления смогут платить за газ, как и в предыдущие годы. К тому же можно будет просить дополнительные средства у центральных бюджетов", — говорит эксперт.

Степан Крьока, специально для Delo.ua