Экспорт продовольствия из Украины: доля подсолнечного масла превышает 70%

В Украине удельный вес экспорта подсолнечного масла за январь–июль 2021 года в общем экспорте продовольственных товаров из страны составил 71%.

Об этом следует из данных ассоциации "Укролияпром".

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Указано, что за 7 месяцев Украина экспортировала подсолнечного масла на $3,533 млрд.

Основными покупателями этой продукции стали:

- страны ЕС с долей 29,6%;

- Индия — 27,2%;

- Китай — 16,4%;

- Ирак — 7,7%;

- Саудовская Аравия — 1,8%;

- Малайзия — 1,7%;

- Иран — 1,2%;

- Турция — 1,1%.

При этом среди стран Европейского Союза больше всего украинского подсолнечного масла закупили Нидерланды — 9,9%, Испания — 7,2%, Италия — 4,9%, Франция — 2,4% и Великобритания — 2,3%.

Всего же в январе — июле 2021 года внешнеторговый оборот продовольственными товарами и сельхозпродукцией составил $16,682 млрд (+10% к соответствующему периоду 2020 года).

В частности, из Украины экспортировано продовольственных товаров и сельхозпродукции на $12,493 млрд (+7%), а импортировано в Украину данных товаров на $4,189 млрд (+19%).

Таким образом, сальдо внешней торговли продовольственными товарами и сельхозпродукцией за этот период положительное и составляет $8,304 млрд.

Напомним, Украина занимает первую позицию в рейтинге крупнейших экспортеров подсолнечного масла в мире по итогам 2020 года.

Раннее стало известно, что по состоянию на 3 июня текущего года экспортные цены на украинское подсолнечное масло на базисе СРТ (перевозка оплачена до конечного пункта) упали на 17%, до $1,27 — $1,28 тысячи за тонну, по сравнению с показателями 20 мая 2021 года.

По причине падения спроса игрокам на рынке пришлось приостановить закупку сырья.