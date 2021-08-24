Экспорт продовольствия из Украины: доля подсолнечного масла превышает 70%

В Украине удельный вес экспорта подсолнечного масла за январь–июль 2021 года в общем экспорте продовольственных товаров из страны составил 71%.
Об этом следует из данных ассоциации "Укролияпром".
Указано, что за 7 месяцев Украина экспортировала подсолнечного масла на $3,533 млрд.
Основными покупателями этой продукции стали:
- страны ЕС с долей 29,6%;
- Индия — 27,2%;
- Китай — 16,4%;
- Ирак — 7,7%;
- Саудовская Аравия — 1,8%;
- Малайзия — 1,7%;
- Иран — 1,2%;
- Турция — 1,1%.
При этом среди стран Европейского Союза больше всего украинского подсолнечного масла закупили Нидерланды — 9,9%, Испания — 7,2%, Италия — 4,9%, Франция — 2,4% и Великобритания — 2,3%.
Всего же в январе — июле 2021 года внешнеторговый оборот продовольственными товарами и сельхозпродукцией составил $16,682 млрд (+10% к соответствующему периоду 2020 года).
В частности, из Украины экспортировано продовольственных товаров и сельхозпродукции на $12,493 млрд (+7%), а импортировано в Украину данных товаров на $4,189 млрд (+19%).
Таким образом, сальдо внешней торговли продовольственными товарами и сельхозпродукцией за этот период положительное и составляет $8,304 млрд.
Напомним, Украина занимает первую позицию в рейтинге крупнейших экспортеров подсолнечного масла в мире по итогам 2020 года.
Раннее стало известно, что по состоянию на 3 июня текущего года экспортные цены на украинское подсолнечное масло на базисе СРТ (перевозка оплачена до конечного пункта) упали на 17%, до $1,27 — $1,28 тысячи за тонну, по сравнению с показателями 20 мая 2021 года.
По причине падения спроса игрокам на рынке пришлось приостановить закупку сырья.