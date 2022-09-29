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Тип
Штаб-квартира
Категорія
Бізнес
Дата публікації

FREE ONLINE: Андрій Длігач розповість про головні зміни управління бізнес-організаціями під час і після війни

FREE ONLINE: Андрій Длігач розповість про головні зміни управління бізнес-організаціями під час і після війни
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5 жовтня на безоплатній трансляції «Штаб-квартири» поговоримо про нові критерії антикризового менеджменту та операційної ефективності. Онлайн-трансляція буде корисною власникам та топменеджерам малого, середнього та великого бізнесу, які прагнуть побудувати стійку до змін бізнес-модель та вийти на нові ринки.

Спікер – Андрій Длігач, засновник і голова Advanter Group, доктор економічних наук, стратег, футуролог, візіонер. 

Також Андрій є співзасновником Центру економічного відновлення, координатором і ідеологом розробки Національної економічної стратегії Україні 2030, співзасновником Громадянської платформи Нова Країна та засновником міжнародної бізнес-спільноти Board (1200 власників бізнесів).

Більше про спікера та реєстрація: https://shtab.delo.ua/ 

Ви дізнаєтеся: 

  • Як ефективно вийти на зовнішні ринки українським виробникам? Нові правила глобальної ринкової кон’юнктури.
  • Менеджмент та війна — як зміниться логіка управління бізнес-організаціями під час і після війни?
  • Яким стане наступне вікно можливостей для України? Що стане головною точкою інвестування у світовому та українському вимірі?

Участь у трансляції безкоштовна за попередньої реєстрації на сайті.

Проєкт «Штаб-квартира» створений порталом Delo.ua та рейтинговим журналом «ТОП-100. Рейтинги найбільших», аби український бізнес міг ефективніше адаптуватися до воєнних реалій, використовуючи досвід провідних підприємців та управлінців.  