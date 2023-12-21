На західному кордоні України утворились великі черги з машин і автобусів: яка ситуація у різних пунктах пропуску

На західному кордоні України спостерігаються черги з автобусів та легкових автомобілів. Про стан черги на виїзд з України станом на 09:00 21 грудня 2023 року повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Ситуація на пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Ягодин" - 8 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 40 л/а, 3 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 90 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" - 170 л/а, 9 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 80 л/а, 9 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 190 л/а, 22 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 100 л/а, 33 автобусів (електронна черга), 100 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" - 50 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Нижанковичі" - 486 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Словацька Республіка:

"Малий Березний" - 30 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 25 л/а, 10 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється);

Угорщина:

"Тиса" - 50 л/а, 10 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Косино" - 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" - 40 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

"Порубне" - 30 л/а, 11 автобусів (електронна черга), 0 пішоходів;

Бажаючим перетнути український кордон порекомендували враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Пропуск вантажівок через українсько-польський кордон

Польські перевізники продовжують блокувати проїзд вантажівок через пункти пропуску. Як повідомив речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко у коментарі "Українській правді", станом на ранок 20 грудня на кордоні з Польщею в чергах на в'їзд до країни перебували приблизно 5220 вантажівок.

Нагадаємо, польські перевізники в черговий раз заблокували проїзд вантажівок через "Дорогуськ – Ягодин". Перерва тривала лише тиждень – перед цим 11 грудня КПП був розблокований, але 18 грудня блокада почалася знову. Після відмови голови польської гміни Дорогуська Войцеха Сави дати дозвіл на те, щоб розпочати новий протест, перевізники звернулися до суду. В результаті окружний суд у Любліні дозволив їм відновити страйки перед пунктом пропуску в Дорогуську.