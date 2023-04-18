Найбагатші міста світу: названо топ-10

За підсумками 2022 року Нью-Йорк очолив список найбагатших міст світу, де торік було близько 340 000 мільйонерів.

Про це свідчать дані інвестиційної міграційної компанії Henley & Partners, передає Bloomberg.

Топ-10 найбагатших міста світу. Джерело: Henley & Partners/Bloomberg

У щорічному дослідженні оцінили 97 міст у дев’яти регіонах світу. За Нью-Йорком у рейтингу найбагатших міст світу йдуть Токіо, Територія затоки Сан-Франциско, Лондон і Сінгапур відповідно.

Шосте місце займає Лос-Анджелес, сьоме - Гонконг, восьме - Пекін, дев'яте - Шанхай, десяте - Сідней.

Саме у Нью-Йорку у період 2012-2022 років кількість багатих людей зросла на 40%. За темпами збільшення кількості багатих людей перше місце зайняло місто Ханчжоу, яке зафіксувало зростання на 105%, тоді як Остін (штат Техас) посів друге місце зі зростанням на 102%. У Маямі та Вест-Палм-Біч кількість заможних людей зросла на 75% і 90% відповідно.

Нагадаємо, що нещодавно Нью-Йорк також досягнув рівня Лондона у рейтингу світових фінансових центрів — це означає, що столиця Великобританії вперше за час дослідження втратила першість та статус лідера фінансового світу.

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