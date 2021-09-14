Один из операторов проката электросамокатов не выдержал конкуренции в Киеве и ушел с рынка

Оператор VZHOOH, который 8 июня 2021 года вышел на рынок проката электросамокатов в Киеве и стал здесь седьмым оператором, предоставляющим подобные услуги, не выдержал конкуренции.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов на своем Тelegram-канале.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"В Киеве на одну компанию прокатных электросамокатов стало меньше. Оператор VZHOOH с сентября перевез все свои самокаты в Ровно и Луцк, где этот бренд первый и пока единственный", — говорится в посте.

По словам Константина Усова, вероятно, основными причинами, почему оператор покинул Киев, стали конкуренция и высокий уровень вандализма. "В городе ежедневно фиксируют десятки сломанных, утопленных и похищенных электросамокатов", — отмечает он.

VZHOOH был одним из семи операторов проката электросамокатов в Киеве, которые подписали меморандум о сотрудничестве с КГГА.

Напомним, первой в Украине запустила прокат электросамокатов компания Bolt. В начале августа 2020 года новый сервис появился в Киеве и вызвал огромный интерес у пользователей.

Услуги проката электросамокатов в Киеве сегодня предоставляют Zelectra, Bolt, Kiwi, Skroll , Jet и BikeNow.