Бизнес 1 час назад

Один из операторов проката электросамокатов не выдержал конкуренции в Киеве и ушел с рынка

На улицах столицы сегодня осталось более 4000 электросамокатов от 6 операторов

Один из операторов проката электросамокатов не выдержал конкуренции в Киеве и ушел с рынка Один из операторов проката электросамокатов не выдержал конкуренции в Киеве и ушел с рынка

Оператор VZHOOH, который 8 июня 2021 года вышел на рынок проката электросамокатов в Киеве и стал здесь седьмым оператором, предоставляющим подобные услуги, не выдержал конкуренции.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов на своем Тelegram-канале.

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"В Киеве на одну компанию прокатных электросамокатов стало меньше. Оператор VZHOOH с сентября перевез все свои самокаты в Ровно и Луцк, где этот бренд первый и пока единственный", — говорится в посте.

По словам Константина Усова, вероятно, основными причинами, почему оператор покинул Киев, стали конкуренция и высокий уровень вандализма. "В городе ежедневно фиксируют десятки сломанных, утопленных и похищенных электросамокатов", — отмечает он.

VZHOOH был одним из семи операторов проката электросамокатов в Киеве, которые подписали меморандум о сотрудничестве с КГГА.

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Напомним, первой в Украине запустила прокат электросамокатов компания Bolt. В начале августа 2020 года новый сервис появился в Киеве и вызвал огромный интерес у пользователей.

Услуги проката электросамокатов в Киеве сегодня предоставляют ZelectraBoltKiwiSkroll , Jet и BikeNow.

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