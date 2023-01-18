Понад 300 постраждалим від війни в Україні малим бізнесам дадуть гранти на відновлення за кошти Німеччини

Понад 300 представників українського малого бізнесу, що постраждали внаслідок військових дій на території України, отримають гранти на відновлення в процесі реалізації проекту "Розвиток МСП: економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та відновлення бізнесу", повідомляють в Міністерстві економіки.

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Проект впроваджується представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні у співпраці з Мінекономіки та Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Фінансування ж здійснюється урядом Німеччини через Німецький банк розвитку (KfW).

Так, в рамках першого конкурсу на отримання грантів, оголошеного ще в травні 2022, проект підтримав 62 мікро- та 39 малих підприємств у Закарпатській, Львівській, Київській, Чернігівській та Сумській областях грантами, спрямованими на відновлення та підтримання ділової активності, пом’якшення економічних наслідків війни, збереження наявних і створення нових робочих місць.

В рамках другого конкурсу на отримання грантів, оголошеного в жовтні, було відібрано 188 мікропідприємств та 36 малих підприємств із зазначених вище областей, а також із Івано-Франківської, Тернопільської та Полтавської областей. Також проектом заплановано оголосити конкурс на постійній основі цієї весни.

Проект реалізується для ефективної підтримки підприємств, які постраждали від війни, включаючи ті, які перемістили свій бізнес, для зміцнення їхньої спроможності працювати та постачати критично необхідні товари і послуги для внутрішньо переміщених осіб і приймаючих громад, а також для постраждалого від військових дій населення.

Він передбачає надання одноразових грантів (мікропідприємствам – до 4500 євро, малим підприємствам – до 20000 євро, підприємствам-стартапам – до 7500 євро); надання підтримки у формі консультаційних послуг та у формі тренінгів; залучення української діаспори до підтримки відновлення країни та цільових підприємств, у тому числі через розвиток професійних навичок, доступ до фінансів, співпраці та ринків; а також підготовку аналітичних продуктів, доступних для уряду України.

Нагадаємо також, що до 12 лютого триває подача заявок на грантову програму для підприємців від Lenovo для підтримки малих та середніх підприємств/

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