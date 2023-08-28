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Попри заборону: понад 400 компаній в Україні намагаються приховати бізнес-зв’язки з РФ, – "Опендатабот"
Із початку повномасштабної війни понад 400 компаній, зареєстрованих в Україні, здійснили зміни й видалили власників та бенефіціарів із РФ. Однак це забороноено робити, повідомляє "Опендатабот".
Зазначається, що станом на 23 лютого 2022 року "Опендатабот" виявив російський слід у 20 881 компанії, зареєстрованої в Україні. За півтора роки повномасштабної війни, попри наявні законодавчі заборони, 401 компанія з таким слідом видалила російських власників та бенефіціарів.
У топ-10 компаній, які мали найбільший виторг за результатами 2022 року й прибрали зв’язки з агресором після початку повномасштабної війни, входять:
Мораторій для бізнесу з російськими власниками
Після початку повномасштабної війни в Україні було запроважено мораторій на здійснення реєстраційних дій щодо компаній, власниками яких є громадяни РФ. Це зробили задля захисту національних інтересів за майбутніми позовами України у зв’язку з військовою агресією РФ.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Право на здійснення змін у компаніях можуть лише ті власники-громадяни РФ, які законно проживають на території України, та ті, хто володіє до 10% частки в статутному капіталі фірми.
Однак "Опендатабот" зауважує, що не було визначено жодних обмежень щодо громадян Росії, які змінили громадянство на будь-яку іншу країну, яка не вважається агресоркою згідно з українським законодавством.
Джерело фото: ua.depositphotos.com