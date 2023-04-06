Тотальна економія: Amazon планує скоротити премії співробітникам

Американський гігант електронної комерції Amazon планує скоротити премії співробітникам, оскільки компанія перебуває у "невизначеному фінансовому стані".

Про це пише Reuters.

Як заявив представник Amazon, компанія прийняла рішення зменшити премії на невизначений період.

Ця новина з’явилася через кілька тижнів після того, як Amazon оголосила про другий раунд масових звільнень , що стало продовженням хвилі скорочень робочих місць, яка охопила технологічний сектор, оскільки компанії змушені економити.

Крім того, раніше ЗМІ повідомляли про заплановану зміну в структурі оплати праці в Amazon.

"Компанія зважувала можливість коригування своєї компенсаційної моделі в майбутньому, щоб вона була більш збалансованою між базовою грошовою винагородою та власним капіталом, розглянувши поєднання нестабільної економіки та свого компенсаційного бюджету", - заявив представник компанії.

Як зауважує видання, цьогоріч акції Amazon зросли понад 20% після падіння майже на 50% у 2022 році.

Зазначимо, Amazon у найближчі тижні звільнить ще 9 тисяч співробітників на додаток до попередніх скорочень.

Раніше Amazon розпочала серію звільнень. Тоді планували звільнити 18 тисяч співробітників.

Крім того, Amazon використовує дохід від продажу своїх акцій на фондових ринках для виплати заробітних плат співробітникам. У зв'язку з тривалим падінням цін на акції інтернет-сервіса, у 2023 році компанія скоротить деяким працівникам зарплати на 15–50%.