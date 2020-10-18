В Минске снова отключили мобильный интернет — СМИ

18 октября в столице Беларуси Минске мобильные операторы отключили интернет по требованию властей. Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на сообщения мобильных операторов.

По информации издания, затруднения начались около 13:50. Связь LTE не работает, через 3G загрузка данных также не происходит. Из-за этого интернет-страницы могут открываться с запозданием либо не открываться вовсе.

"Уважаемые абоненты! Сегодня в Минске в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению нац. безопасности, был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов. Сожалеем о сложившейся ситуации", — говорится в Twitter-аккаунте оператора МТС.

В свою очередь, пресс-служба оператора А1 сообщила: "В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 18 октября на территории Минска снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Надеемся на скорое восстановление обслуживания".

"К сожалению, 18 октября у наших абонентов в Минске был ограничен доступ к мобильному интернету. Причиной тому стали меры, принятые уполномоченными государственными органами. Мы сожалеем о произошедшем. О восстановлении корректного доступа к сервису сообщим дополнительно", — сообщили представители белорусского оператора life:).

Аналогична ситуация была 13 сентября, когда в Минске закрыли метро и также отключили интернет.

Напомним, в Минске тысячи людей вышли на Партизанский проспект на акцию протеста. Кроме этого, акции протеста проходят в Бресте, Гродно, Витебске, Гомеле и многих других городах Беларуси.

Протестующие требуют от Александра Лукашенко сложить с себя полномочия, прекратить фальсификации выборов и насилие силовиков, а также требование освобождения политзаключенных.

Как сообщалось ранее, президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. После того как еще в день голосования Александр Лукашенко предварительно был назван победителем, тысячи несогласных таким результатом белорусов вышли на акции протеста.

Читайте также: В Беларуси открыли уголовное дело против членов Координационного совета оппозиции

В том или ином виде протестные настроения охватили всю страну и продолжаются по сегодняшний день. В ходе акций протеста белорусские силовики неоднократно разгоняли собравшихся людей, применяя дубинки, светошумовые гранаты, водометы и оружие с резиновыми пулями, задержаны были тысячи человек.

Позднее правоохранители начали преследовать членов Координационной совета, созданного для мирной передачи власти в стране: некоторые из них были задержаны, некоторые — выдворены из Беларуси.

ЕС не признал результаты выборов в Беларуси и выступил за введение санкций в отношении представителей власти.

Верховная Рада Украины, в свою очередь, поддержала заявление о том, что не считает президентские выборы в Беларуси ни свободными, ни честными, осуждает применение чрезмерной силы со стороны белорусских правоохранительных органов и поддерживает введение санкций в отношении виновных в происходящем.