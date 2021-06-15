В Украине за полгода открылось больше ФЛП, чем закрылось: ТОП сфер по открытию бизнеса

В Украине за первые полгода 2021 года количество ФЛП выросло на 31 тысячу 791.

В частности, в январе их было 1 млн 900 тысяч 12, а сейчас — 1 млн 931 тысяча 803, сообщает "Опендатабот".

Указано, что за этот период 44 тысячи новых предпринимателей начали свою деятельность, в свою очередь почти 12 тысяч — закрылись.

При этом больше всего выросло количество айтишников: на 9%, со 173 тысяч 207 ФЛП до 188 тысяч 966 бизнесов. Таким образом, за полгода в Украине появилось 15 тысяч 759 новых ФЛП-программистов.

"В топ сфер малых бизнесов, которые активно растут с начала года, также попали представители розничной торговли (+10 тысяч 155), обеспечения блюдами и напитками (+3658), а также предоставляющие информационные (+3284) и индивидуальные (+1873 ) услуги", — говорится в сообщении.

Также в сфере розничной торговли зарегистрировано 647 тысяч 716 ФЛП, что на 10 тысяч 155 бизнесов больше, чем в начале года. Относительный рост за это время составляет 1,6%.

"Еду и напитки в январе обеспечивали 58 тысяч 590 ФЛП, сейчас количество предпринимателей с таким КВЭД составляет 62 тысячи 248. Их численность возросла на 6% или на 3658 компаний. Количество ФЛП, занимающихся информационными услугами, выросло на 3284 — с 39 тысяч 80 до 42 тысяч 364 (+8%)", — отмечается в исследовании.

В то же время за указанный период закрылись 11 тысяч 895 бизнесов.

"Наибольший урон понесли секторы оптовой торговли (-3449 ФЛП), складского хозяйства (-2878), предоставления социальной помощи (-946), теле- и радиовещания (-769), авиационного транспорта (закрылось 622 ФЛП)", — подсчитали в "Опендатабот".

Ранее сообщалось, что в Украине насчитывается 212 тысяч 547 ФЛП, которые работают в сфере IT — за год их количество выросло на 29 тысяч 111 человек (на 16%).

Напомним, около 40% граждан Украины воздерживаются от открытия собственного бизнеса из-за отсутствия начальных инвестиций.

Как сообщалось, 17 ноября 2020 года Рада провалила отсрочку обязательности кассовых аппаратов для ФЛП, протестовавшие тогда предприниматели попытались штурмовать здание парламента.

1 декабря они снова устроили массовую акцию протеста под Радой, а также прошлись по центральным улицам Киева.

При этом законопроектом Зеленского, близким по содержанию к принятому в итоге парламентом, протестующие также были недовольны.