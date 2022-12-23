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Як "Нова пошта" і "Укрпошта" працюватимуть в період святкування Нового Року: графіки
Українські найбільші поштові оператори склали графіки роботи на святкові дні в грудні та січні, коли в Україні будуть відзначати Новий рік та Різдво (за Григоріанським та Юліанським календарями).
Про це повідомили пресслужби компаній.
Графік роботи відділень та кур’єрської доставки "Нової пошти" під час новорічно-різдвяних свят:
- 25 та 26 грудня – відділення працюватимуть за своїм звичайним графіком;
- 31 грудня- відділення національної мережі відкриються на годину раніше і працюватимуть за графіком суботи;
- 1 січня – вихідний, тому відділення та кур’єри не працюватимуть. Завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься в цей день, проте заздалегідь завантажені посилки ви зможете отримати;
- 7 січня - відділення працюватимуть за своїм звичайним розкладом вихідного дня.
"Укрпошта" повідомила про свою роботу в перший день 2023 року. Так, 1 січня загалом працюватимуть двадцять чергових відділень. Переважно всі вони будуть працювати до 15:00, найдовше будуть відчинені декілька відділень в Києві.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Про роботу кожного окремого відділення завжди можна дізнатися в спеціальному розділі "Відділення" на сайті компанії.
Нагадаємо, раніше Національний банк України визначив регламент роботи системи електронних платежів Національного банку (СЕП) та порядок роботи банківської системи України в останні дні 2022 року та на початку 2023-го.
Уточнюємо, що згідно з чинним законодавством, в Україні скасовують всі додаткові вихідні. Дійсно, відповідно до статті 67 КЗпП у випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, то вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.
Однак статтею 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" встановлено інші правила на період воєнного стану, а саме призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів.