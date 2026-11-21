В Україні немає усталеної системи продажу прав на екранізацію, і більшість угод тримається на особистих домовленостях. Продюсери рідко самі шукають книжки для кіно, автори мають просувати твори самотужки, а найпомітніше заробляє той, хто випускає книжку за вже знятим фільмом. Dilo розібралося, скільки коштують права на екранізацію, як автори та продюсери ділять доходи й чому український ринок книжкових адаптацій досі залишається несформованим.

Права без ринку

Письменник і сценарист Андрій Кокотюха пояснює, що українська практика відрізняється від західної. Формально з правовласниками укладають угоди, але здебільшого все залежить від індивідуальних домовленостей.

"Зазвичай правовласник - видавець, проте він ніколи за ці права не тримається - навпаки, готовий віддати за так, перспектива екранізаіцїї завжди цікавіша, ніж продати ці права за умовну 1 000 доларів".

Кокотюха наводить приклад зі Стівеном Кінгом, який, за його словами, віддає права за долар, але з умовою відсотка від прибутку.

Тому переговори майже завжди ведуть з автором. Якщо автор водночас професійний сценарист, за права йому часто не платять або платять символічні гроші. Натомість він отримує контракт на написання сценарію, а це зовсім інші гроші. Якщо ж сценарій пише хтось інший, автор може бути консультантом без права голосу, і така робота зазвичай не оплачується.

Усе це, за словами Кокотюхи, тримається на усних домовленостях. Згодом їх підтверджують угодою або розпискою про отримання коштів.

Практики, коли продюсер читає книжку й вирішує її екранізувати, в Україні немає, каже Кокотюха. Автор має сам просувати твір через приватні контакти. Переговори зводяться не до пропозиції прочитати книжку, а до короткої заявки на її основі.

Кокотюха згадує, що права на твори Володимира Лиса ("Століття Якова"), Василя Шкляра ("Чорний ворон") і Юрія Винничука ("Діви ночі") продавали за такою схемою: автор отримував гроші за використання прав і далі ні на що не впливав.

Скільки коштують права

Закон не встановлює мінімальної ціни на права на адаптацію. Про це пояснює Антон Ходош, старший юрист Eterna Law, заступник голови комітету "Комплаєнс & AI" Української комплаєнс асоціації. Суму сторони визначають на переговорах і фіксують у договорі. Вона залежить від обсягів продажу книжки, популярності автора та жанру.

З юридичного боку на ціну впливають:

виключність переданих прав;

територія та строк;

право створювати ремейки.

Кокотюха називає ціновий діапазон від 2 до 10 тисяч доларів. Базову вартість прав, за його словами, можна знайти у відкритих джерелах, а далі продюсер і автор торгуються. Продюсер, звісно, занижує ціну. Якщо комерційний потенціал очевидний, торгуються недовго.

Винятки трапляються рідко. За словами Кокотюхи, наприкінці 1990-х "День народження Буржуя" автор продав для серіалу за 35 тисяч доларів, принаймні така цифра звучала в інтерв'ю.

Автор чи видавець

Ходош наголошує, що авторське право виникає з моменту створення твору, без реєстрації. Достатньо зафіксувати його в будь-якій об'єктивній формі, а завершеність твору не має значення. Тож початково право дозволяти екранізацію належить автору.

До видавництва воно переходить за договором про передачу прав, за трудовим договором (якщо твір службовий) або за договором замовлення. Щоб зрозуміти межі переданих прав, потрібно читати договір з автором.

Одноразова виплата, опціон чи роялті

За словами Ходоша, закон не визначає опціону на екранізацію як окремого виду угоди, але на практиці його укладають за загальними принципами договірного права. Опціон дає покупцеві право, але не обов'язок отримати права в майбутньому. Залежно від умов, після його реалізації покупець або набуває права, або отримує ліцензію.

Від повної передачі прав опціон відрізняється трьома речами:

він може передбачати і передачу, і ліцензування;

права переходять лише після його реалізації;

передача може й не відбутися, якщо покупець не скористається опціоном.

Модель оплати сторони обирають самі. Одноразова виплата, за словами Ходоша, типова для повної передачі прав, а роялті, фіксоване або у відсотках, для ліцензійних угод. Поширена і комбінована модель: гарантована сума плюс відсоток від доходів. Вона враховує інтереси автора, який має гарантований мінімум, і продюсера, якому не доведеться платити багато, якщо фільм не зайде в прокаті.

Кокотюха описує українську практику простіше: або одноразовий гонорар, або, дуже рідко, опціон. Роялті автор отримує з продажу книжок, які після вдалої екранізації зростають у тиражах. Якщо автор одночасно сценарист і має угоду з агенцією з прав, раз на рік він отримує роялті від переглядів за межами України. Ці гроші ділять сценарист, режисер і оператор, а продюсер їх не отримує. Суми, за його словами, невеликі.

Ходош радить звертати увагу на базу розрахунку відсотка: це можуть бути всі надходження від фільму або лише чистий прибуток продюсерської компанії. Договір має чітко визначати базу і спосіб перевірки нарахувань.

Як автору захистити свої інтереси

Ходош радить передавати лише ті права, які потрібні для проєкту, і чітко прописувати територію та строк. Він розповідає про випадок із практики: автор думав, що дає виключну ліцензію для України й невиключну для решти світу. Але в договорі була одна виключна ліцензія на всі країни. Через це автор не зміг вести переговори з іноземними продюсерами.

Ще одна порада юриста: прописати строк запуску виробництва і наслідки бездіяльності. Інакше ліцензія може діяти роками, а зйомки так і не почнуться.

Серед найпоширеніших ризиків Ходош називає придбання прав не в тієї особи. Тому потрібно перевіряти, чи не передавав автор права раніше і чи немає співавторів. Окремий ризик пов'язаний з нечіткими умовами. Права на книжку не дають права окремо використовувати її персонажів, наприклад для випуску іграшок. Особисті немайнові права, зокрема вимога зберігати цілісність твору, передати не можна. Тому межі допустимих змін краще узгоджувати наперед.

За словами Кокотюхи, поки що відомий лише один судовий прецедент. Авторка Наталя Гурницька судиться з творцями серіалу "Кава з кардамоном 2" і стверджує, що її твір використали без дозволу. Йдеться більше про персонажів, на основі яких, за її словами, вигадали зовсім іншу історію. Права на персонажів вона не давала. Продюсери це заперечують. Зупинити зйомки авторка не змогла.

Книжка за фільмом: бізнес навпаки

Інша модель працює, коли книжку видають за вже знятим фільмом чи мультфільмом. Тетяна Рубан, кандидат економічних наук, голова з ліцензування брендів та інтеграцій Nerd agency (агенції кінокомпанії FILM.UA), переможниця Rising Star Award від Licensing International, пояснює, що її агенція представляє ліцензійні права на новелізацію та мерчандайзинг. Агенція знає, коли виходять проєкти, і пропонує видавництвам ліцензію на видання.

За її словами, видавництво зазвичай платить мінімальну гарантію, тобто передоплату роялті, яка потім окупається з продажів. Для нішевого фільму з невисокими очікуваннями вона може починатися від 50 тисяч гривень, трохи більше тисячі доларів. Для високобюджетних фільмів із сильним брендом і великою аудиторією мінімальна гарантія становить близько 15–35 тисяч доларів і вище.

Ставка роялті для видавництва, за словами Рубан, зазвичай становить 10–12% від ціни продажу без ПДВ. Права на книжку за фільмом майже завжди ексклюзивні, тобто ліцензіатом може бути лише одне видавництво. Ліцензія обмежена переліком товарів (книжки, розмальовки, активіті-буки), строком (зазвичай від одного до трьох років), країнами та мовами.

Книжку, за словами Рубан, зазвичай запускають одночасно з виходом фільму або за тиждень до нього. Щокварталу видавництво звітує про продажі. Доки роялті не перевищить сплачену мінімальну гарантію, воно нічого не доплачує. Після цього платить роялті за продані за квартал книжки.

Агенція передає видавництву сценарій, опис всесвіту, кадри, фото з бекстейджу, ілюстрації, логотип і постер. Видавництво залучає автора, який переписує сценарій у прозу. Сценарій, за словами Рубан, значно коротший за книжку, бо в ньому немає розлогих описів. Тому команда фільму збирає для автора максимум матеріалів. На обкладинку зазвичай ставлять головний постер фільму, що пов'язує книжку з популярністю стрічки.

Кокотюха додає, що кінообкладинка найкраще працює на тиражі, але саме вона є головним предметом суперечок між продюсерами і видавцями. Не всі актори погоджуються зніматися на обкладинках безкоштовно, а не всі видавці готові платити за них додатково. Для продюсера це більше мерч, хоча новелізація горору "Конотопська відьма" продавалася добре.

Рубан називає цей кейс прикладом перехресного промо. Видавництво КСД випустило офіційну книжку за фільмом, а в ній були фото прикрас колаборації "Золота Країна х Конотопська Відьма". У книжці була сюжетна лінія про прикраси, а самі вироби були в стилі фільму з рунічними символами. Партнери також провели спільну рекламну акцію.

Серед найуспішніших кейсів Рубан називає партнерство анімаційного фільму "Мавка. Лісова Пісня" і видавництва "Ранок":

вийшло 51 найменування видань загальним накладом близько 250 тисяч примірників;

продажі книжки за сценарієм мультфільму перевищили продажі аналогічної книжки за "Gravity Falls";

видавництво виконало триріч­ний план продажів за 8 місяців.

Після успіху мультфільму з'явилася книжка на основі ігрового фільму "Мавка. Справжній міф".

Що потрібно ринку

Ходош вважає, що правова основа в Україні вже є. Законодавство дозволяє укладати гнучкі угоди, а реєстрації вони не потребують. Проблема, за його словами, у вмінні правильно оформити співпрацю. Розгалуженість норм не дає передбачити всі ризики без юристів, а це додаткові витрати, які автори й продюсери не завжди можуть собі дозволити.

Кокотюха переконаний, що ринок спершу треба створити. Для цього потрібні:

зацікавлений продюсер;

той, хто формує пропозиції та пропонує продюсерам пакети заявок;

достатня кількість екранів;

достатня обізнаність глядачів із твором, який планують екранізувати.

За його словами, таку ініціативу могла б підтримати "Тисячовесна".

Поки ринок прав на екранізацію не сформований, найпередбачуваніше заробляє той, хто працює з уже готовим продуктом. Книжка за знятим фільмом приносить видавцеві та правовласнику гарантовані платежі й стабільні тиражі. Продаж прав на літературний твір залишається справою особистих контактів і торгу. Ці суми не можна зіставляти напряму, але вони показують різницю підходів: за права на книжку платять від 2 до 10 тисяч доларів, а мінімальна гарантія за ліцензію на книжку за високобюджетним фільмом сягає 15–35 тисяч доларів і вище.

Для авторів це означає, що без власного просування й ретельно складеного договору шансів на екранізацію і справедливу частку доходу небагато. Для ринку в цілому зміни залежатимуть від того, чи з'являться продюсери, які шукатимуть історії, посередники, які пакуватимуть пропозиції, і достатньо екранів для готових проєктів.