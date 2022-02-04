Зеленский зарегистрировал на себя три новых торговых марки, включая "Рассмеши комика"

Украинский институт интеллектуальной собственности ("Укрпатент") 2 февраля зарегистрировал три новых товарных знака на имя Владимира Зеленского, занимающего должность президента Украины.

Как сообщает издание Dev.ua, Зеленский получил свидетельство на торговую марку "Рассмеши комика" - вдобавок к зарегистрированной еще в декабре 2012 года украиноязычной ТМ "Розсміши коміка".

Однако в отличие от последней, новая ТМ дополнительно предусматривает возможность ее применения к бумажной и картонной продукции, канцтоварам, книжным обложкам, учебным материалам, пластмассовой упаковке, а также оберточной бумаге и пакетам.

Кроме того, "Укрпатент" выдал Зеленскому свитетельство на товарный знак KVARTAL 95, который может использоваться в товарах и услугах тех же классов, что и ТМ "Рассмеши комика".

Также на президента была зарегистрирована ТМ "Слуга народу" (именно с украинским окончанием) для использования на одежде, обуви, головных уборах, в сферах страхования и банковских услуг, упаковки и хранения товаров, перевозок и организации путешествий, кейтеринга, гостиничных, охранных, социальных и юридических услуг.

При этом одноименные ТМ, в том числе русскоязычная, регистрировались на Зеленского для использования в ряде других сфер еще в 2018 и 2019 годах.

Напомним, что Зеленский является одним из основателей и руководителей, а также актеров созданного в 2003 году творческого объединения "Квартал 95", занимающегося производством юмористических телешоу, концертов и сериалов. Одним из них является талант-шоу "Рассмеши комика", в котором Зеленский до избрания президентом участвовал в качестве, собственно, комика, которого должны смешить гости программы.

Зеленский ныне ежегодно декларирует получение по несколько миллионов гривен роялти от "Квартала 95". В частности, в 2019 году он указал почти 5 млн грн, а в следующем году - более 4,5 млн.

Отметим также, что с избранием Зеленского главой государства во власть, в том числе и неформально, попало множество выходцев из этой структуры, включая нынешнего главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова, первого помощника президента Сергея Шефира и целый ряд депутатов Верховной Рады.

Партия же, сформированная на основе поддержки Зеленского фактически уже после его избрания, получила имя "Слуга народа" - по названию вышедшего в 2015 году одноименного сериала, где главную роль президента Украины играл сам Зеленский.

Напомним также, что в начале октября 2021 года разгорелся скандал вокруг вероятного задействования бывших коллег Зеленского, в частности Баканова и Шефира, в создании офшорных схем по отмыванию денег и избежанию налогообложения в Украине. Журналисты, привлеченные к расследованию, даже заявили, что бизнес-структуры "Квартала 95" участвовали в вымывании денег из ПриватБанка, которое, как известно, привело к его платежеспособности и национализации. Однако в ОП это назвали консприрологией.

Сам же Зеленский прокомментировал ситуацию лишь спустя две недели после выхода соответствующих материалов в мировых СМИ, заявив, что в них нет ничего нового или компрометирующего его. У Нацагентства по предотвращению коррупции, равно как и у правоохранительных органов, вопросов к Зеленскому не возникло, и со временем скандал сошел на нет.