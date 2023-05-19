На ринку криптоактивів з’явиться десять ліцензійних послуг

В оновленому законопроєкті "Про віртуальні мослуги" запропоновано, щоб гравці ринку стали постачальниками послуг криптоактивів, або crypto-asset service providers (CASP). Для цього вони мають обрати відповідні ліцензійні послуги. Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів Юрій Бойко, член НКЦПФР.



Як пояснює Юрій Бойко, всього буде створено десять ліцензійних послуг, що з’являться в Україні:

Зберігання та адміністрування віртуальних активів від імені третіх осіб.

Функціонування торговельного майданчика для віртуальних активів.

Обмін віртуальних активів на грошові кошти.

Обмін віртуальних активів на інші віртуальні активи.

Виконання замовлень на віртуальні активи від імені третіх осіб.

Розміщення віртуальних активів.

Надання послуг з переказу віртуальних активів від імені третіх осіб.

Отримання і передача замовлень на віртуальні активи від імені третіх осіб.

Надання консультацій щодо віртуальних активів.

Діяльність з управління портфелем віртуальних активів.

"НКЦПФР буде надавати авторизацію, а не ліцензії. Авторизація – це отримання дозволу на здійснення певної діяльності", - говорить Бойко.

Команда НКЦПФР планує автоматизувати цей процес: юридична особа зможе відправити нам пакет документів, комісія його погодить та надасть авторизацію. Якщо гравець ринку порушить правила, регулятор має право відкликати авторизацію.

До речі, авторизацію мають право отримати тільки юридичні особи.

Раніше повідомлялося, що глобальне венчурне фінансування для компаній, які займаються криптовалютою, впало до $2,4 млрд в першому кварталі 2023 року. Це на 80% менше за минулорічні показники.

Більше про те, як саме буде регулюватися ринок криптоактивів в Україні, читайте в інтерв’ю "Коли в Україні запрацює законодавство для ринку криптоактивів. Розповідає Юрій Бойко, член НКЦПФР".