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"Слуги" запропонували наростити видатки держбюджету ще на 270 млрд грн
У "Слузі народу" зареєстрували законопроєкт (№7644), яким пропонується збільшити видатки державного бюджету на 270,18 млрд грн, із яких 269,45 млрд грн – на національну безпеку та оборону.
На прийняття Верховною Радою документу є всі шанси, оскільки його авторами виступили багато представників президентської фракції.
"Реалізація законопроєкту приведе до збільшення розміру дефіциту держбюджету та граничної суми боргу на відповідну суму", – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.
Як стверджує заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос"), текст законопроєкту готував уряд.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Згідно з документом, видатки запропоновано збільшити таким чином:
- на Міноборони – 241,16 млрд грн, зокрема на оплату праці - на 145,3 млрд грн;
- на МВС – на 22,86 млрд грн;
- на СБУ – на 2,46 млрд грн;
- на ГУР Міноборони – на 2,22 млрд грн.
Крім того, намічено збільшити Резервний фонд Кабміну на 715,7 млн грн.
Отже, загальні видатки держбюджету 2022 року зростуть до 2,633 млрд грн, що, як зазначив Железняк, на 75%, або 1,136 трлн більше, ніж було заплановано до війни.
Розмір внутрішніх запозичень запропоновано підняти до 794,14 млрд грн, граничний розмір дефіциту - до 1,093 трлн грн, а державного боргу - до 3,63 трлн грн.
Нагадаємо, нещодавно Україна домовилася з урядом Італії про анонсоване безвідсоткове запозичення 200 мільйонів євро. Відповідний кредитний договір 5 серпня підписав міністр фінансів Сергій Марченко.