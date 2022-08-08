"Слуги" запропонували наростити видатки держбюджету ще на 270 млрд грн

У "Слузі народу" зареєстрували законопроєкт (№ 7644 ), яким пропонується збільшити видатки державного бюджету на 270,18 млрд грн, із яких 269,45 млрд грн – на національну безпеку та оборону.

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На прийняття Верховною Радою документу є всі шанси, оскільки його авторами виступили багато представників президентської фракції.

"Реалізація законопроєкту приведе до збільшення розміру дефіциту держбюджету та граничної суми боргу на відповідну суму", – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Як стверджує заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос"), текст законопроєкту готував уряд.

Згідно з документом, видатки запропоновано збільшити таким чином:

на Міноборони – 241,16 млрд грн, зокрема на оплату праці - на 145,3 млрд грн;

на МВС – на 22,86 млрд грн;

на СБУ – на 2,46 млрд грн;

на ГУР Міноборони – на 2,22 млрд грн.

Крім того, намічено збільшити Резервний фонд Кабміну на 715,7 млн грн.

Отже, загальні видатки держбюджету 2022 року зростуть до 2,633 млрд грн, що, як зазначив Железняк, на 75%, або 1,136 трлн більше, ніж було заплановано до війни.

Розмір внутрішніх запозичень запропоновано підняти до 794,14 млрд грн, граничний розмір дефіциту - до 1,093 трлн грн, а державного боргу - до 3,63 трлн грн.

Нагадаємо, нещодавно Україна домовилася з урядом Італії про анонсоване безвідсоткове запозичення 200 мільйонів євро. Відповідний кредитний договір 5 серпня підписав міністр фінансів Сергій Марченко.