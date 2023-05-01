Subway пропонує борговий план, щоб продати мережу за $10 мільярдів

Банкіри, які керують процесом продажу Subway, надали приватним інвестиційним компаніям, план фінансування на суму 5 мільярдів доларів США, сподіваючись подолати складні умови для викупу Subway за рахунок кредитних коштів і досягти ціни компанії в понад 10 мільярдів доларів.

У лютому Subway оголосила, що розглядає можливість продажу. Це зробило борг мережі дорожчим і менш доступним для компаній, які займаються викупом, пише Reuters.

Повідомляється, що наразі заявки на Subway коливаються від 8,5 до 10 мільярдів доларів. Фінансовий консультант Subway, JPMorgan Chase & Co тепер сподівається, що запропонований ним пакет боргового фінансування на 5 мільярдів доларів покаже фірмам-викупам, що вони можуть запозичити достатньо, щоб скласти привабливу угоду навіть за оцінки понад 10 мільярдів доларів.

Боргове фінансування базується на поєднанні позик і облігацій, і його розмір еквівалентний 6,75-кратному 12-місячному прибутку Subway до виплати відсотків, податків, амортизації та амортизації в розмірі близько 750 мільйонів доларів США, додали джерела Reuters.

Можливо, це фінансування буде лише тимчасовим рішенням, адже воно вимагає перевірки кожного магазину з боку рейтингових агентств, що може тривати більше року. Учасникам тендеру доведеться покладатися на борговий пакет JPMorgan або організувати власне фінансування, щоб укласти угоду з Subway, а потім рефінансувати через схему WBS.

Пакет фінансування JPMorgan також пропонує варіант привілейованого компонента акціонерного капіталу з приблизно 15% процентною ставкою, повідомили джерела. Це дорожчий шлях, який приватні інвестиційні компанії можуть не вибрати.

Видання зазначає, що Subway дозволяє учасникам тендеру використовувати будь-який шлях фінансування, якщо вони можуть довести, що можуть забезпечити фінансування. Незабаром мережа дозволить учасникам торгів об’єднуватися перед тим, як подавати остаточні пропозиції, і Bain, TPG і Advent вже обговорювали.