Уряд розширив перелік об'єктів критичної інфраструктури

10 травня Кабмін ухвалив постанову № 455, яка розширює перелік об'єктів критичної інфраструктури. Тепер сюди відносяться підприємства, які виготовляють препарати для ветеринарної медицини, а також елеватори.

Про повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький наголосив, що боротьба з інфекційними захворюваннями тварин дуже важлива для економіки країни, оскільки розвиток епізоотію може заздати значних збитків через обмеження торгівлі та загибелі тварин.

При цьому, єдиною профілактикою є вакцинація, тому ветеринарна галузь потребує підтримки від держави.

Що стосується компаній, які займаються експлуатацією елеваторів, то Висоцький підкреслив, що їхня безперервна робота забезпечує стабільний експорт продукції.

Основний перелік об'єктів критичної інфраструктури регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 року № 1109 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2022 року № 1384).