Легко вийти не вдасться. Як закрити СПД у 2022 році і чому це все ще не можна зробити онлайн

Запустити процес ліквідації фізособи-підприємця досить просто: достатньо подати заявку через сервіс "Дія". Але щоб повністю припинити діяльність, доведеться витримати податкову перевірку.

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Протягом багатьох років українські підприємці, які вирішували згорнути свій бізнес, були змушені проходити тривалу та складну процедуру ліквідації. Процес закриття СПД (суб'єкта підприємницької діяльності) міг розтягнутися на місяці і роки. При цьому потрібно було відвідати держреєстратора, Державну податкову службу (і неодноразово), подати цілу пачку звітів, позбутись існуючих боргів зі сплати податків та отримати довідки про відсутність заборгованості перед державним бюджетом.

Сьогодні ліквідація СПД виглядає простіше завдяки сервісу "Дія" і тому, що документообіг з держструктурами частково переведений в онлайн. Але не треба радіти заздалегідь: від спілкування з податківцями та від перевірок підприємцю все одно не втікти.

На перший погляд, все просто та швидко

Щоб подати заявку на ліквідацію бізнесу, підприємцю слід перейти до розділу "Закриття ФОП" на порталі держпослуг "Дія". Там білим шрифтом на чорному тлі написано, що вся процедура займе лише 2 хвилини. Уточнимо, що тут і далі йтиметься про підприємця, який не є платником ПДВ та не має найманих співробітників.

Для початку потрібно пройти авторизацію на порталі. Це можна зробити шляхом ідентифікації через bankID, через "Дія.Підпис" або за допомогою електронного цифрового ключа.

Коли користувач потрапив у систему, йому пропонують ще раз перевірити свої персональні дані. Це ПІБ підприємця, дата його народження, ідентифікаційний номер платника податків, адреса, номер телефону. Чому варто переконатися, що вся ця інформація є вірною і не застаріла? Якщо закрадеться помилка, заявка на закриття СПД схвалена не буде.

Під час переходу на наступний крок "Дія" запропонує підтвердити намір скасувати реєстрацію СПД. Про це свідчить "галочка" у відповідному вікні, яке схвалює відправку держреєстратору електронної заяви на припинення діяльності фізособи-підприємця. Ця заява згенерована автоматично, і всі необхідні дані в ній вже є, вони підтягуються з "Дії". Підприємцю лише необхідно підписати її за допомогою цифрового ключа.

Статус розгляду заяви можна контролювати через свій особистий кабінет у " Дії". На обробку заявки потрібно не більше доби. На практиці скасування держреєстрації СПД відбувається протягом декількох годин.

Податкова все пам'ятає і нічого не забуває

Подання заяви держреєстратору лише перший етап. Кожен підприємець, незалежно від того, обрав він загальну систему оподаткування або спрощену, перебуває на обліку у Державній податковій службі (ДПС), а також у Пенсійному фонді як платник єдиного соцвнеску (ЄСВ) .

Тож аби повністю завершити процес ліквідації СПД, необхідно припинити свої взаємини із цими держвідомствами. А це не так легко, як може здатися.

Оскільки податкова автоматично отримує дані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформація про припинення реєстрації підприємця стане їй відомою. Проте це не позбавляє від обов'язкової сплати податків і подання відповідних звітів. Дмитро Заковоротний юрист юридичної компанії Riyako&Partners

Тому наступним, після подання заявки через " Дію" , кроком стане сплата податків (якщо вони не сплачені) та заповнення ліквідаційної декларації.

"Причому, якщо у ФОП немає ліцензій, йому не потрібно відвідувати фізично податкову, оскільки подати ліквідаційну звітність можна через електронний кабінет платника податків", – уточнює адвокат адвокатського об'єднання AS Legal Владислав Фірсов.

Платимо податки, подаємо декларації

Підприємці, які працювали на спрощеній системі оподаткування, мають сплатити єдиний податок (ЄП) за місяць, у якому закрили ФОП, якщо вони використовували 1-у чи 2-у групи ЄП, або за квартал, якщо були на 3-й групі єдиного податку. Коли податок вже сплачено, то жодних дій у цьому випадку не потрібно.

Після сплати слід заповнити декларацію платника єдиного податку за той квартал, у якому було закрито СПД. Наприклад, діяльність припинено у листопаді. Відповідно, потрібна декларація за третій квартал. Це можна зробити протягом 40 днів після закінчення цього кварталу. При поданні звітності обов'язково необхідно зробити позначку у відповідному вікні, що це ліквідаційна декларація. Для цього у деклараціі відведено підпункт 8.1 у пункті 8.

Підприємці, які перебували на загальній системі оподаткування та сплачували ПДФО за ставкою 18% , зобов'язані подати ліквідаційну звітність про майновий стан та доходи протягом 30 днів після закриття ФОП. Крім того, протягом 10 днів після подання звітності слід сплатити податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.

А ще незалежно від системи оподаткування підприємець має сплатити ЄСВ за місяць, у якому він подався на ліквідацію, та протягом 30 днів подати ліквідаційну звітність щодо ЄСВ із зазначенням сум сплаченого соцвнеску з початку календарного (податкового) року й до дня закриття СПД.

Чекаємо на перевірку або замовляємо її самі

Останній етап – дочекатися, доки податкова остаточно зніме підприємця з обліку. Щоправда, для того щоб це сталося, ДПС має провести перевірку підприємця. Причому, жодних чітких термінів для такої перевірки немає. Вона може відбутись через місяць, квартал або навіть рік після подання всієї звітності.

Сама перевірка стосується таких питань і може охоплювати такі періоди:

контроль своєчасного декларування та сплати податків (ЄП, зокрема), строк давності – 1095 днів з моменту подання останньої декларації;

контроль своєчасного декларування та сплати ЄСВ, строк давності – весь період діяльності підприємця;

контроль своєчасного декларування та сплати ПДФО, а також військового збору, строк давності – максимум 7 років.

В принципі, якщо підприємець вчасно подавав звітність, не забував сплачувати податки та ЄСВ, йому боятися нема чого і він може сам ініціювати перевірку. Для цього йому потрібно звернутися до територіального підрозділу ДПС із заявою, в якій попросити призначити ревізію. Але якщо податківці знайдуть порушення, то за це можуть "прилетіти" штрафи.

Що стосується штрафів, слід розуміти, що припинення ФОП не звільняє фізособу від зобов'язань, що виникли у неї в статусі підприємця, у тому числі зі сплати податків і зборів. Владислав Фірсов адвокат адвокатського об'єднання AS Legal

Втім, є нюанс: під час воєнного стану штрафні санкції за несвоєчасне подання звітності та несплату податків не застосовуються. Тому є шанс, що підприємцю пощастить і за підсумками перевірки податківці донарахують виключно податкові зобов'язання без штрафів.

Проте, перед тим, як запускати процес ліквідації, бажано упорядкувати СПД. З'ясувати, чи є нездані декларації та несплачені податки. Така інформація міститься в Електронному кабінеті платника податків. Крім того, бажано зібрати первинну документацію – чеки, акти, накладні та ін. Вони можуть стати в нагоді в ході податкової перевірки і позбавити підприємця неприємностей.