Якою була середньомісячна зарплата в Україні у 2022 році: дані Держстату

За підсумками 2022 року середньомісячна заробітна плата в Україні склала 14 859 гривень. Про це свідчать квартальні дані, оприлюднені Державною службою статистики.

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Торік найбільший рівень середньомісячної зарплати був у IV кварталі – 16 477 грн.

Найбільші середні заробітні плати були в галузі інформаційних технологій та фінансового сектору – 30 853 грн та 27 969 грн відповідно. Найменшу середню платню отримували працівники, які надають поштові та кур’єрські послуги, – 8 598 грн.

Так виглядають дані про середньомісячну зарплату в Україні у кожному кварталі 2022 року (без урахування тимчасово окупованих Криму та частин Донецької й Луганської областей). Фото: скриншот / дані Держстату

За даними Держстату, порівняно з 2021 роком середньомісячна зарплата торік зросла на 843 гривні. У позаминулому році середньомісячна зарплата була 14 016 гривень.

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