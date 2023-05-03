Зеленський підписав законопроєкт щодо використання коштів спецрахунків на підтримку України

2 травня президент Володимир Зеленський підписав законопроект #8433 щодо зміни у Бюджетний Кодекс щодо можливості використання коштів з рахунків на підтримку. Його ухвалення було однією з вимог МВФ.

"Маємо другий виконаний "структурний маяк" в програмі МВФ (це пункт №8 в Structural Benchmarks)", - написав народний депутат Ярослав Железняк.

Закон передбачає розподіл і витрачання коштів на підтримку України за чіткими бюджетними правилами в рамках бюджетних програм спеціального фонду держбюджету.

За повідоменням Железняка, він вносить зміни до Бюджетного кодексу та дозволяє уряду відкривати в Національному банку спеціальні рахунки для збору добровільних внесків на відновлення чи оборону України протягом дії воєнного стану та рік після його скасування.

Законопроєкт також пропонує оприлюднення на офіційних сайтах головних розпорядників коштів сум отриманих добровільних внесків, перелік придбаних товарів і послуг.

"Всього у нас поки 19-ть Structural Benchmarks згідно нової програми", - наголосив Железняк.

Метою прийняття зкону є врегулювання питань, пов’язаних із визначенням джерелами формування спеціального фонду державного бюджету та використанням коштів, зарахованих на рахунки, відкриті у Національному банку України для головних розпорядників коштів державного бюджету, у вигляді добровільних внесків від фізичних та юридичних осіб приватного права та/або публічного права для реалізації заходів із національної безпеки та оборони, відновлення, підтримки та розвитку України.

У Верховній раді зазначили, що реалізація Закону сприятиме створенню правових механізмів для визначення джерелами формування спеціального фонду державного бюджету та використання коштів, зарахованих на рахунки, відкриті у Національному банку України для головних розпорядників коштів державного бюджету, у вигляді добровільних внесків від фізичних та юридичних осіб приватного права та/або публічного права для реалізації заходів із національної безпеки та оборони, відновлення, підтримки та розвитку України з особливим режимом використання таких коштів.