Депутаты Европарламента объявили Лукашенко персоной нон грата

17 августа ведущие политические группы Европейского парламента призвали провести повторные президентские выборы в Беларуси.

"Мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Беларуси и считаем его персоной нон грата в Европейском Союзе. Мы присоединяемся к белорусскому народу в его требовании провести новые и свободные выборы под наблюдением независимых наблюдателей", — говорится в совместном заявлении лидеров пяти партий Европарламента.

За это решение проголосовали 506 из 705 европейских парламентариев.

В частности, руководители EPP, S&D, Renew Europe, Greens/EFA и ECR решительно осудили насилие и пытки, применяемые белорусскими силовиками в отношении мирных демонстрантов.

В заявлении европарламентарии решительно осуждают подавление интернета и СМИ, блокады дорог и запугивание журналистов с целью остановить поток информации о ситуации в стране.

Авторы заявления призвали к немедленному освобождению всех политзаключенных, а также к освобождению всех задержанных до и во время избирательной кампании.

Кроме того, евродепутаты приветствовали решение министров иностранных дел ЕС внести "в черный список всех, кто несет ответственность за насилие и фальсифицированные президентские выборы".

"Мы настоятельно призываем составить санкционный список как можно скорее, чтобы лицам, совершившим эти преступления, было запрещено посещать ЕС, а их активы были заморожены", — отмечается заявлении.

Они подчеркнули, что в"президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, и заслуживающие доверия отчеты указывают на победу Светланы Тихановской".

Авторы документа также "решительно осудили аресты и ужасающие акты насилия и пыток" в отношении участников мирных протестов и призвали полностью расследовать эти преступления.

"Европейский Союз может и должен принимать больше усилий для способствования демократии и свободе в Беларуси, включая усиление помощи белорусскому гражданскому обществу и немедленное прекращение любой финансовой поддержки правительству и контролируемым государством проектам", — говорится далее в документе.

Одновременно главы ведущих политических групп Европарламента призвали Россию воздерживаться от любого — скрытого или открытого — вмешательства во внутренние дела Беларуси после выборов и заявили о необходимости противостоять возможным действиям Москвы в этом отношении.

Напомним, после объявления ЦИК Беларуси результатов выборов президента страны, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко, правящий уже 26 лет, набрал более 80% голосов белорусов, на улицах Минска и ряда других городов начались массовые акции протеста.

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Позднее Светлана Тихановская, главный оппонент Лукашенко на выборах, заявила, что не признает официальные предварительные результаты выборов и считает себя их победителем.

По ее словам, у ее штаба есть данные альтернативного подсчета голосов, согласно которому она набрала более 70% голосов, и ее команда намеревается "доказывать все нарушения".

В МВД Беларуси сообщают о 6 тысячах задержанных за три дня акций протеста. При этом правозащитники не могут оперативно проверить эту информацию и составить списки тех, кого задержали силовики.

Также официально подтверждена гибель одного участника протестов. В то же время, по данным правозащитного центра "Весна", в результате стычек погиб еще один человек — мужчина попал под автозак.

Однако в официальных источниках эту информацию опровергают.