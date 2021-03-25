"Дія City" будет декларативной и не будет требовать бизнес-план у основателей стартапов

В доработанном законопроекте о "Дія City" не будет ограничен перечень разрешенных видов деятельности, у основателей старт-апов не будут требовать бизнес-план, а вход в этот виртуальный правовой режим будет действительно декларативным.

Об этом во время пресс-конференции о новых положениях законопроекта, которая состоялась в четверг, 25 марта, заявил народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации Егор Чернев.

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Рассказывая об основных новшествах доработанного документа о "Дія City" он отметил, что авторы законопроекта решили не ограничивать список разрешенных видов деятельности и работа компании по другим направлениям не должна стать поводом для потери статуса резидента "Дія City". При этом в начальном варианте было обязательное требование бизнес-плана для тех, кто основывает старт-ап. Сегодня этот пункт из инициативы убрали.

Также Чернев заявил о нормировании работы с физическими лицами-предпринимателям — теперь в законопроекте есть статья, которая "четко говорит, что у резидента есть право сотрудничать с ФЛП".

"Также мы сделали действительно декларативным вход в "Дія City" и значительно снизили полномочия Министерства цифровой трансформации. Оно не будет требовать какие-то справки, документы, информацию, в том числе, конфиденциальную и коммерческую. Кроме того мы либерализировали регулирование договоров про неконкуренцию и непереманивание, удалили требование про формы и минимальный порог оплатности договоров о неконкуренции. Уточнили формулировки по гиг-контрактам. Из альтернативных законопроектов взяли основания и порядок потери статуса резидента, а также конкретно прописали апелляцию", — говорит нардеп.

По словам главы комитета, от бизнес-ассоциаций, аутсорсинговых компаний, старт-апов и венчурных инвесторов они получили больше 300 предложение и примерно 70% из них учли. В свою очередь заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков объяснил, как теперь будет регулировать работу "Дія City" Минцифры. Роль центрального органа будет максимально ограничена и он не будет регулятором этой отрасли.

"У нас есть только одна вещь, которую мы проверяем — негативный критерий. чтобы резидентами не стали компании, среди основателей которых есть люди прячущиеся от следствия, компании-банкроты, сотрудничающие с государствами-агрессорами компании или чьи основатели были замешаны в отмывании денег. Остальное — очень просто. Если ты отвечаешь критериям, принес аудиторский отчет и отчет про соответствии — все, мы вносим данные в реестр. Это только одна вещь, которую делает министерство. А всю информацию мы будем брать из официальных источников государства и ничего не требовать от компаний", — подчеркнул чиновник.

Он также рассказал о налоговых условиях, которые будут действовать в "Дія City" — 5% налога на доходы физических лиц, социальной взнос в размере около 1,5% от полной зарплаты (официально — примерно 22% от минимальной зарплаты) и военный сбор в размере 1,5%, если компания нанимает сотрудников официально или через гиг-контракты. При работе с ФЛП военный сбор не будет собираться.

"Эта налоговая система поможет уменьшить налоговую нагрузку, если платить налоги в белую, в пять раз. Уникальная возможность для нашей страны, которую нам нужно качественно реализовать. Мы учли все возможные предохранители для компаний, которые есть в Украине и будут здесь появляться, чтобы правоохранительные органы не мешали им работать. Мы понимаем, что не нужно ломать то, что уже работает. И мы не хотим сломать действующую систему отношений", — заявил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

О новом законопроекте высказались также и представители ІТ-сферы. Так, главой EPAM Украина Юрий Антонюк напомнил, что в ассоциациях есть компании, которые считают, что для них все равно будет дополнительная нагрузка из-за аудитов, обязательного требования наличия штатных сотрудников и других норм. Он обратил внимание авторов инициативы на эти положения и призвал отрегулировать их во время работы между первым и вторым чтением. Однако в целом, по его словам, министерство и народные депутаты "сняли большинство красных линий, которые были".

Основатель и СЕО Аjax Systems Александр Конотопский отметил, что их компания разрабатывает охранные системы, продает свой продукт в более, чем 120 стран мира и как раз является той самой компанией, которая вынуждена "бегать по всему миру и искать хорошие условия, чтобы выживать".

"Почему выживать? Сегодня условия в Украине для компаний, которые есть, они глобально неконкруентноспособны — когда нашим китайским конкурентам дают 6% налога на прибыль, а в Украине постоянно пытаются что-то поднять и отрегулировать. Я работал в Польше, Дубае, США. Я наблюдаю все эти налоговые режимы, куда двигаются люди. И когда мне рассказали про "Дія City", у меня был дичайший восторг — то, что предложено, это лучший режим в Европе с точки зрения налогов", — отметил он.

При этом пока с обновленным законопроектом могут возникнуть проблема. В частности, под вопросом пока добровольность участия в этом правовом режиме — в парламенте находится законопроект №5054, который определяет трудовые отношения и признаки их наличия. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, именно он может стать проблемой.

"Но я хочу сделать публичное обещание. Мы точно сделаем так, чтобы похоронить законопроект в Верховной Раде. Это в моих компетенциях, а если это будет сложно, то я лично зарегистрирую десяток тысяч правок и мы это точно похороним в парламенте. Потому, что я слышал и от ассоциаций и от самих айтишников: вы говорите добровольное, а с другой стороны есть такой "дамоклов меч", который висит в виде законопроекта", — подчеркнул нардеп.

В целом же, по словам Чернев, в ближайшие два-три месяца должно состояться голосование за первое чтение законопроекта. Второе он прогнозирует к середине июля, то есть еще на нынешней пленарной сессии Верховной Рады — это позволит начать реальную работу "Дія City" уже летом. Арахамия же рассказал о том, как будет проходить процедура. По его словам, кроме основного законопроекта есть еще параллельный о налогах. Поэтому сначала будет проголосован ключевой документ, а ко второму чтению будет уже пройдено первое у налогового. Это даст понимание комьюнити, "что заявления министерства будут имплементированы в законопроект".

Напомним, ранее комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации рекомендовал вернуть на доработку законопроект №4303 "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине" по результатам его рассмотрения в первом чтении. Егор Чернев тогда отметил, что от индустрии поступило большое количество замечаний и предложений к законопроекту.