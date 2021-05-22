Евросоюз может начать делать заявления от имени 26 стран: без Венгрии

В Евросоюзе рассматривают возможность, чтобы начать делать заявления от имени 26 членов, а не всех 27.

Это может произойти после серии вето Венгрии по ряду вопросов, сообщает Euractiv, ссылаясь на заявление дипломата ЕС.

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"Это замечание последовало за рядом вето Венгрии на уровне ЕС по международным делам", — пишет издание.

Известно, что в апреле Венгрия заблокировала заявление ЕС с критикой китайского закона о безопасности в Гонконге, а 18 мая — отказалась присоединиться к 26 другим министрам иностранных дел в призыве к перемирию в израильско-палестинском конфликте.

Затем 21 мая Венгрия заявила, что не может одобрить соглашение ЕС о торговле и развитии со странами Африки, Карибского бассейна и Тихого океана, потому что это приведет к увеличению числа мигрантов в блоке.

На вопрос, как другие страны Евросоюза относятся к венгерским вето, дипломат ЕС, попросивший не называть его имени, сказал, что остальная часть блока недовольна.

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"Мы последовательно соглашаемся по очень важным международным вопросам с 26 и не можем согласиться с 27. Это нехорошо. Возможность делать заявления на 26-м шаге, безусловно, есть, но это не предпочтительно", — отметил он.

В то же время источник добавил, что такой шаг "не ослабит ЕС в глобальном масштабе".

Ранее сообщалось, что Венгрия заблокировала более жесткое заявление Вышеградской группы по России.

Напомним, Венгрия единственная из стран "Вышеградской четверки" не будет высылать российских дипломатов из-за солидарности с Чехией. Польша и Словакия объявили о выдворении сотрудников дипмиссий РФ.

Как известно, дипломатическая война началась после того, как Чехия выслала 18 сотрудников российской дипмиссии в связи с причастностью Москвы к взрывам на военном складе в 2014 году.

В ответ Москва выслала 20 чешских дипломатов.

Чехию высылкой россиян поддержали многие европейские страны, а Украина предложила направить чешских дипломатов в Киев.

Кроме того, МИД России также объявило двух сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата в ответ на высылку двух российских дипломатов в марте.