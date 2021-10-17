Количество желающих получить убежище в ЕС резко возросло — СМИ

В странах Европейского Союза значительно возросло количество просителей политических убежищ.

Как передает Deutsche Welle, число желающих получить убежище в ЕС возросло, в том числе, из-за значительного увеличения количества беженцев из Афганистана.

По словам директора Европейского агентства по поддержке предоставления убежища (EASO) Нины Грегори, согласно предварительному отчету, в августе 2021 года в ЕС было подано примерно на 40% больше заявлений о предоставлении убежища, чем за аналогичный период в предыдущем году, сообщает Reuters.

Всего в странах ЕС в августе 2021 года было зарегистрировано 56 тысяч таких заявлений.

"Что касается количества заявлений о предоставлении убежища, то сейчас мы в Европе находимся почти на том уровне, который был до пандемии коронавируса", — заявила глава EASO.

Грегори утверждает, что только граждане Афганистана подали в августе около 10 тысяч заявлений на предоставление убежища в ЕС. Часть этих заявлений поступило от тех, кого эвакуировали из Афганистана самолетами из аэропорта Кабула.

Кроме того, также афганцы, которые уже на протяжении длительного времени живут в Европе, подавали ходатайство об убежище, отметила Грегори.

Грегори заявила, что сотни тысяч афганцев искали защиты в соседних с Афганистаном странах.

"Мы должны готовиться к сложной ситуации с миграционным движением из Афганистана в Европу", — предупредила руководитель EASO.

Она также добавила, что ее ведомство тесно сотрудничает с Еврокомиссией и соответствующими учреждениями стран-членов ЕС по этому вопросу, а сейчас идет работа над увеличением возможности приема беженцев на Балканах.

Напомним, в августе 65 граждан Афганистана, эвакуированных из страны украинскими самолетами, обратились за получением статуса беженца в Украине.

Первый рейс прибыл 16 августа. Также два рейса прибыли 22 и 23 августа. В целом на них в Украину прибыло около 250 пассажиров.

5 августа движение "Талибан" по результатам гражданской войны получило контроль над всей территорией Афганистана, войдя в окруженный им Кабул.

После этого иностранные государства принялись эвакуировать своих дипломатов из афганской столицы.