Политика 40 минут назад

Суд восстановил решение Кабмина о новом правописании украинского языка

Таким образом, правописание 2019 года остается действующим, заверили в Минюсте

Фото: Национальная академия наук Фото: Национальная академия наук
Фото: Национальная академия наук

Шестой апелляционный административный суд признал противоправным и отменил решение Окружного административного суда Киева об отмене введения в 2019 году Кабинетом министров нового правописания украинского языка. Как сообщает Министерство юстиции, апелляция правительства по этому делу была полностью удовлетворена.

"Поэтому, уважаемые ученики, студенты, абитуриенты, можете и дальше учиться и готовиться к экзаменам по правописанию 2019 года. Его нормы были и остаются действующими", — отметила заместитель министра Валерия Коломиец.

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Напомним, 28 января ОАСК отменил постановление Кабмина №437 от 2 мая 2019 года, которым была одобрена новая редакция правописания украинского языка, над которым специальная комиссия работала почти пять лет и которое оказалось близко к Харьковскому правописанию 1928 года. Авторы нового варианта утверждали, что он "разработан на фундаменте украинского правописания с учетом новейших языковых явлений" и сможет защитить украинский язык от русификации.

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Правила были рекомендованы к использованию с момента опубликования Министерством образования и науки и Национальной академии наук 3 июня 2019 года.

Как сообщал сам ОАСК, производство по делу было открыто в июне 2019 года. Истцами выступили общественная организация "Правовое государство" и жительница Херсона, действовавшая в интересах своей несовершеннолетней дочери.

Кроме ответчика в лице Кабмина третьим лицом в иске выступало Министерство образования и науки. Дело рассматривалось по правилам общего искового производства, суд провел восемь заседаний по этому делу.

Отметим также, что президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде вообще ликвидировать Окружной админсуд Киева, создав вместо него другой с похожим названием. Послы стран "Большой семерки" эту инициативу приветствовали.

Ранее же Зеленский предложил Раде передать от ОАСК Верховному суду полномочия по рассмотрению в качестве суда первой инстанции жалоб на нормативно-правовые акты центральных органов государственной власти. Пока ни один из этих законопроектов парламентом не рассматривался.

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