В ближайшее время курс доллара и евро упадет — эксперты

С 15 по 21 ноября курс гривни по отношению к американскому доллару и евро будет укрепляться. Такой прогноз делают ряд украинских аналитиков, сообщает UBR.

Так, аналитик Roboforex, Андрей Гойлов считает, что на курс украинской валюты может повлиять аукцион по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), который Минфин проведет 16 ноября.

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Рынку будут предложены облигации шести выпусков в гривне со сроками погашения в 6, 12, 18, 24, 36 и 60 месяцев.

"Стоит внимательно следить за средневзвешенной доходностью "длинных" бумаг. Если данный показатель продолжит повышаться, не исключается увеличение активности зарубежных инвесторов", — отметил Гойлов.

С начала ноября нерезиденты нарастили свои вложения в ОВГЗ на 1,76 млрд грн — до 96,56 млрд. Резкий рост их портфелей в этих бумагах зафиксирован в конце прошлой недели, что стало дополнительным фактором укрепления гривни к евро и доллару США.

Кроме этого, Citibank добавил в список своих инвестиционных программ глобальные депозитарные расписки (Global Depositary Note, GDN) на ОВГЗ, что является позитивным сигналом для экономики Украины, отмечает аналитик Roboforex.

Также стала известна дата заседания Совета директоров МВФ, где будет принято окончательное решение о выделении Украине транша на сумму в $600 млн.

"Совокупность данных факторов приведет к укреплению курса украинской национальной валюты. Текущее ослабление гривны рассматриваю как коррекционное", — говорит Гойлов.

Согласно его прогнозам, на текущей неделе доллар США к гривне возобновит падение к уровню 25,85 грн. А единая европейская валюта, по его мнению, с высокой долей вероятности продолжит ослабление до отметки 29,75 грн.

С тем, что тенденция роста украинской валюты на этой неделе сохранится, а доллар и евро с 15 по 21 ноября продолжат дешеветь, согласился и аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак.

По его мнению, средний курс продажи наличного доллара в Украине будет находиться в рамках 25,9-26,25 грн, а евро за аналогичный период будут продавать по 29,9-30,1 грн.

"Развилка по курсу широкая, так как мы учитываем отличие по региональному признаку. В крупных городах, таких как Киев, Одесса, Львов, Харьков, доллар и евро будут дешеветь быстрее, так как в них сконцентрирован спрос на валюту. В других городах, традиционно, люди больше пользуются национальной валютой для накоплений и сбережений", — заметил Орыщак.

Среди факторов, которые будут оказывать влияние на валютный рынок, эксперты учитывают:

– сезонный;

– новости внешнего мира;

– стабильность действий НБУ по повышению ставки в текущем году;

– отсутствие предпосылок к экономическому провалу, несмотря на газовую обстановку;

– также низкий спрос на валюту в целом.

В то же время риски для гривни есть, утверждают аналитики. При этом опасности не только вербальные, но и реальные — "не сегодня, а на следующий год".

Все риски сконцентрированы вокруг инфляции и новостей о работе предприятий страны и роста цен на газ в мире.

"Если правительство поддержит предприятия и будут достигнуты различные политические договоренности с поставщиками газа в страну, чтобы не было перебоев с поставками, то приостановка работы различных предприятий Украине не страшна и гривна продолжит укрепление", — подчеркнул аналитик ЦБТ.

Как известно, в ноябре Россия заблокировала транзит угля в Украину из Казахстана, были ограничены до 30% поставки сжиженного газа к нам в страну.

В том случае, если риски с поставкой энергоресурсов будут фигурировать как весомые, то гривня может начать постепенную девальвацию.

Если при этом правительство решит задействовать золотовалютные резервы (ЗВР) страны, то подобные шаги лишь ускорят падение гривны, так как спекулянты поймут, что национальную валюту пытаются спасать. А если пытаются спасать с помощью ЗВР, то риски весомые, и сейчас можно заработать на курсовых колебаниях.

"Для населения сейчас предпочтительнее для сбережений доллар, так как евро в мире падает и сохранит тенденцию снижения до уровня 1,10 против текущего уровня 1,14 на мировой арене. Просадка евро в мире на 3,5% станет причиной удешевления евро в Украине более быстрыми темпами, чем будет происходить удешевление доллара", — отметил Орыщак.

Напомним, за первую банковскую неделю ноября официальный курс гривни, устанавливаемый НБУ, укрепился по отношению к доллару США с 26,2767 грн/доллар до 26,19 грн/доллар, по отношению к евро — с 30,5953 грн/евро до 30,2848 грн/евро.

В конце лета в своих прогнозах на осень аналитики называли оптимистичным сценарием для гривни диапазон колебаний среднего курса продажи доллара США в рамках 26,55-26,8 грн/доллар. Умеренный сценарий — диапазон 26,7-27,15 грн/доллар. Негативный сценарий — диапазон 26,95-27,6 грн/доллар.