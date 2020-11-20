Экономика 20 минут назад

В Кривом Роге на месяц ввели налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса

Горсовет перед вторым туром мэрских выборов решил, что платить налоги за ноябрь мелкий бизнес не должен

Кривой Рог. Фото: скриншот видео YouTube-канала "Разбор полета" Кривой Рог. Фото: скриншот видео YouTube-канала "Разбор полета"
Кривой Рог. Фото: скриншот видео YouTube-канала "Разбор полета"

Криворожский горсовет Днепропетровской области на внеочередной сессии 20 ноября, созванной по инициативе члена исполкома горсовета и кандидата в мэры Константина Павлова, решил освободить от уплаты налогов за срок с 1 до 30 ноября представителей малого и среднего бизнеса, понесших убытки из-за карантинных ограничений.

Как передает "Первый городской", за такое решение проголосовали 34 депутата. По оперативным подсчетам, объем компенсаторных мероприятий для предпринимателей составляет 10 млн грн.

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Согласно решению, ставка 0% устанавливается для налогов на недвижимость, на землю и единого налога для физлиц-предпринимателей I и II групп. Кроме того, на месяц приостановлены проверки инспекции труда.

Ранее в этом месяце под горсоветом Кривого Рога неоднократно митинговали предприниматели. В частности, 11 ноября около 300 человек протестовали против введения карантина выходного дня. Неделей позже несколько десятков человек провели там акции против введения обязательного использования кассовых аппаратов для малого бизнеса.

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Отметим при этом, что именно Павлова, баллотирующегося от "Оппозиционной платформы — За жизнь", местный горизбирком 17 ноября утвердил в качестве соперника кандидату в мэры от "Слуги народа" Дмитрию Шевчику во втором туре выборов, назначенном на 6 декабря.

Горизбирком принял во внимание отказ действующего мэра и лидера гонки Юрия Вилкула продолжать бороться за избрание на третий срок. Сам 71-летний Вилкул объяснил свое решение состоянием здоровья и призвал поддержать своего советника Павлова, занявшего в первом туре третье место.

Напомним, ранее ряд мэров других крупных городов Украине, в первую очередь тех, где был назначен второй тур мэрских выборов, выступил против усиления карантина по субботам и воскресеньям, мотивируя такую позицию отсутствием компенсаций для бизнеса, терпящего убытки из-за карантинных ограничений.

В центре Киева также проходили протесты предпринимателей, недовольных введением карантина выходного дня. В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявлял, что Кабмин должен сделать все, чтобы карантин не привел к критическим последствиям для бизнеса.

Само же правительство заявило, что намерено ужесточить карантинный режим в стране, если введение карантина выходного дня не покажет результативного влияния на заболеваемость Covid-19.

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