В Украине почти 2 тысячи зараженных коронавирусом COVID-19 — Минздрав

На сегодняшний день в Украине зафиксировано 1 892 случая коронавирусной болезни COVID-19.

По данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ), по состоянию на 9:00 9 апреля, в Украине зарегистрировано 1 892 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена в следующих регионах:

Винницкая область — 102 случая;

Волынская область — 38 случаев;

Днепропетровская область — 41 случай;

Донецкая область — 11 случаев;

Житомирская область — 31 случай;

Закарпатская область — 51 случай;

Запорожская область — 47 случаев;

Ивано-Франковская область — 218 случаев;

Кировоградская область — 78 случаев;

город Киев — 300 случаев;

Киевская область — 130 случаев;

Львовская область — 61 случай;

Луганская область — 3 случая;

Одесская область — 43 случая;

Полтавская область — 19 случаев;

Ровенская область — 64 случая;

Сумская область — 56 случаев;

Тернопольская область — 169 случаев;

Харьковская область — 5 случаев;

Херсонская область — 18 случаев;

Хмельницкая область — 16 случаев;

Черновицкая область — 302 случая;

Черкасская область — 80 случаев;

Черниговская область — 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 9 апреля 2020 года в Центр поступило 696 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7 901 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, 11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.

25 марта Кабинет Министров Украины продлил карантинные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, на 30 дней.

Кроме того, 25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней.

С 6 марта Кабмин в очередной раз ужесточил карантинные меры. Теперь, по указанию правительства, запрещено появляться в парках, за исключением выгула животных и по служебной надобности, запрещено ходить группами более 2 человек.

Юристы ставят под сомнение законность этих ограничений, но полиция в первый же день действия новых правил составила 192 административных протокола за нарушение карантина.

Пока карантин объявлен до 24 апреля, но в МВД уже заявили, что скорее всего карантин продлится до 15 мая.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в середине мая 2020 года карантин могут ослабить и люди смогут выйти на работу. Однако ряд карантинных мер, по его словам, могут сохраниться в силе до сентября.